Boris Becker, ki je bil nekaj časa tudi trener Novaka Đokovića, je bil pred dnevi zaradi utaje davkov obsojen na dve leti in pol zaporne kazni. Po nekaterih navedbah naj bi potekala pogajanja med športno televizijo in odvetniki Borisa Beckerja, da bi še naprej analiziral in prenašal tekme.

Težko si je zamisliti, da bi legendarni Nemec svoje delo lahko opravljal iz zapora. Pojavljajo se nekatera namigovanja, da bi Becker lahko že po šestih mesecih zapustil zapor in preostali del kazni preživel v domačem priporu.

Boris Becker in njegova nekdanja žena Lilly Becker Foto: Gulliver/Getty Images

V javnosti se je oglasila tudi Lilly Becker, nekdanja žena Borisa Beckerja. Par se je razšel pred štirimi leti, vendar se uradno še ni ločil. Po pisanju Daily Mail je Lilly razkrila, da se je zlomila, ko je izvedela, da bo moral njen nekdanji mož za dve leti in pol za zapahe.

"Nisem mogla verjeti temu, kar sem slišala. Bila sem prepričana, da bo dobil milejšo kazen. Morala sem priti k sebi in še sama ne vem, kako mi je uspelo," je povedala Lilly Becker, ki je dejala, da ima svojega nekdanjega moža še vedno rada. "To je bila od začetka intenzivna in iskrena ljubezenska zgodba. To vedo vsi, ki naju poznajo. Ne gre za to, da se nočem ločiti, ampak to morava storiti ob pravem času," je dodala Lilly.

Ko so jo vprašali, kako se 54-letni Becker počuti v zaporu, je odgovorila, da dobro. Kolikor je to mogoče v teh okoliščinah. "To ni hotel s petimi zvezdicami, kajne?" je dodala.

Foto: Reuters

V Londonu živeči Nemec je bil obtožen prikritja več milijonov evrov vrednega premoženja, vključno z dvema pokaloma za zmago v Wimbledonu, s čimer se je želel izogniti plačilu davka, so poročale agencije.

Beckerju je grozilo celo do 28 let zaporne kazni, sodišče ga je spoznalo za krivega po zakonu o insolventnosti v štirih točkah, in sicer odstranitve premoženja, dveh obtožb nerazkritega premoženja ter prikrivanja dolga, oprostilo pa ga je v preostalih 20 točkah obtožnice.