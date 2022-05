Beckerja premestili v drug zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obsojenega nekdanjega teniškega zvezdnika Borisa Beckerja so po dobrih treh tednih zapora premestili v zapor z nižjo stopnjo varnosti v Veliki Britaniji. Becker je prve tedne kazni preživel v londonskem zaporu Wandsworth, ki je znan po prenatrpanosti, nasilju in slabih sanitarnih razmerah.

Štiriinpetdesetletnega Beckerja so v ponedeljek odpeljali v zapor Huntercombe v Nuffieldu, približno 70 kilometrov zahodno od Londona, je za nemško tiskovno agencijo potrdil Beckerjev odvetnik Christian-Oliver Moser.

Zapor Huntercombe ima nižjo raven varnosti in je zasnovan posebej za tujce, moške, navaja vlada Združenega kraljestva. Po podatkih spletne strani naj bi tam v individualnih in skupnih celicah živelo približno 480 zapornikov. Zaporniki bi morali imeti tudi možnost nadaljevanja šolanja in športa.

Becker je bil konec aprila v Londonu obsojen na dve leti in pol zapora. Svojim stečajnim upraviteljem je prikril milijonsko premoženje. Njegov odvetnik je nedavno zavrnil govorice, da se je Becker pritožil zaradi hrane ali pritisnil gumb za klic v sili v zaporu Wandsworth. Glede na okoliščine mu je šlo dobro, so zapisali.

