Becker preživlja težke trenutke za zapahi: Hrana je obupna, higiena za nikamor

Britanski mediji poročajo, da je nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker, ki v zloglasnem zaporu Wandsworth preživlja dveinpolletno zapono kazen zaradi nepravilnosti po razglasitvi osebnega bankrota leta 2017, zgrožen nad obupno hrano in pomanjkanjem higiene v zaporu. 54-letni Nemec verjame, da bo zapor zapustil najpozneje do božiča in da bo preostanek kazni odslužil v domovini.

"V zaporu preživlja težke čase, najtežje pa prenaša slabo zaporniško hrano," je neimenovani vir zaupal britanskemu tabloidu The Sun.

"Ne more verjeti, kako slaba je hrana in kako majhne so porcije. Eden prvih obrokov je bila soljena govedina, ki ni bila prav okusna. A ni druge, kot da se nanjo privadi. Šokiran je tudi nad pomanjkanjem higiene v zaporu, saj je ta prenatrpan. Razmere so porazne, skoraj nehumane. V celicah je lahko zelo mrzlo, prav tako manjka naravne svetlobe. Vse to je precejšen šok za njegov organizem, a zdi se, da ga korektno obravnavajo," je še povedal vir.

54-letni Becker, šestkratni zmagovalec grand slamov in nekdanji trener prvega loparja sveta Novaka Đokovića, je kazen začel prestajati 29. aprila letos. Kot poroča The Sun, je prepričan, da bo britanski zapor zapustil do božiča in da bo preostanek kazni odslužil v Nemčiji.

Zaradi služenja zaporne kazni je Becker ostal brez mesta strokovnega komentatorja na Eurosportu. Letošnji grand slam v Parizu bo namesto njega komentiral nekdanji teniški igralec Mischa Zverev.

