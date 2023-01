Boris Becker po prihodu iz zapora že dobil prvo službo. Kaj bo delal?

Nekdanji prvi igralec sveta bo na nemškem Eurosportu delal analize za prihajajoči prvi grand slam sezone oziroma Odprto prvenstvo Avstralije. Skupaj z voditeljem Matthiasom Stachom bo vodil oddajo Matchball Becker in občasno sodeloval pri mednarodnih prenosih.

Po drugi strani pri BBC trenutno nimajo načrtov, da bi to poletje sodelovali s trikratnim zmagovalcem Wimbledona. Becker je sicer na BBC začel delati leta 2002 po upokojitvi od profesionalnega tenisa.

Mesto komentatorja je izgubil, saj so ga britanske oblasti obsodile na dve leti in pol zapora, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. A Nemca so iz zapora sredi decembra po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja kazni izpustili in izgnali iz Velike Britanije.

