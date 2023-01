Boris Becker toži nekdanjo ženo Matsa Hummelsa. Zakaj?

Nekdanji nemški teniški zvezdnik Boris Becker je vložil tožbo proti vplivnici oziroma influencerki Cathy Hummels in jo po besedah njegovega odvetnika obtožil javnega obrekovanja, piše nemška tiskovna agencija dpa. Beckerja so britanske oblasti sicer obsodile na dve leti in pol zapora, a je bil 55-letnik decembra po sedmih mesecih izpuščen.

"Vložil sem obtožnico za svojo stranko," je Beckerjev odvetnik Samy Hammad dejal za dpa. "Vsakdo, ki bo v prihodnje v javnosti obrekoval mojo stranko, mora pričakovati ostro reakcijo moje stranke in mene. Dovolj je dovolj," je še dodal odvetnik.

Obtožnico je odvetnik vložil potem, ko je Cathy Hummels (rojena Fischer), sicer nekdanja žena nemškega nogometaša Matsa Hummelsa, v svojem podkastu podala izjave o Beckerju in njegovi zaporni kazni.

Beckerja so aprila v Londonu obsodili na dveletno in pol zaporno kazen, ker je pred stečajnimi upravitelji prikril milijonsko premoženje. A 55-letnega Nemca so iz zapora sredi decembra po nekaj več kot sedmih mesecih prestajanja kazni izpustili in izgnali iz Velike Britanije.

