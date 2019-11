V živo: Federer ima zadnjo priložnost,a tudi Italijan mu povzroča preglavice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V popoldanskem delu se že merita Roger Federer in Mateo Berrettini. Oba sta v prvem krogu skupinskega dela doživela poraz, tako da bo ta dvoboj zanju zelo pomemben oziroma usoden, da se že poslovita od tekmovanja. Za Švicarja in Italijana je to prvi medsebojni dvoboj.

Novak Đoković je prvi dovoboj dobil brez težav. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković se zaveda kakovosti njegovega nasprotnika

Veliko bolje se poznata Novak Đoković in Dominic Thiem, ki sta do zdaj igrala devet dvobojev. Zadnjega je v polfinalu OP Francije dobil Avstrijec. Statistika je sicer na strani 32-letnega Srba (6:3), za katerega je ta turnir pomemben tudi za končno prvo mesto na lestvici ATP. Oba akterja sta v prvih dvobojih pokazala vrhunski tenis. Na podlagi tega si lahko danes zvečer obetamo teniško poslastico. Nole pričakuje vse prej kot lahek dvoboj.

"Vemo, kako dober igralec je na pesku. Dokazal je že, da dobro igra tudi na ostalih podlagah. Ne potrebujem izgubljati besed glede njegove kakovosti. O njem lahko govorim samo dobre stvari," je pred dvobojem povedal Beograjčan.