Avtor:
STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
16.17

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Pokal Billie Jean King

Četrtek, 18. 9. 2025, 16.17

1 ura, 8 minut

Pokal BJK v Shenzhenu

V polfinalu pokala BJK še Američanke in Britanke

Avtor:
STA

Jessica Pegula Taylor Townsend ZDA | Taylor Townsend in Jessica Pegula sta v odločilni igri dvojic popeljali ZDA v polfinale. | Foto Reuters

Taylor Townsend in Jessica Pegula sta v odločilni igri dvojic popeljali ZDA v polfinale.

Foto: Reuters

Italija - Ukrajina in ZDA - Velika Britanija sta polfinalna para zaključnega turnirja teniškega pokala Billie Jean King v Shenzhenu. Američanke so danes premagale Kazahstan z 2:1, Britanke pa so bile po dveh partijah boljše od Japonske.

Elina Svitolina
Sportal Ukrajinke prek Špank v polfinale pokala BJK

ZDA je zmago prinesla dvojica Taylor Townsend/Jessica Pegula, ki je s 6:2, 7:6 ugnalo Eleno Ribakino in Julijo Putincevo.

Pred tem je Emma Navarro dobila točko za ZDA za zmago nad Putincevo (7:5, 2:6, 7:6), ki je v odločilni podaljšani igri zapravila dve žogici za zmago, Ribakina pa je izenačila skupni izid proti Peguli (6:4, 6:1).

Jessica Pegula Taylor Townsend ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

Bolj enosmeren je bil zadnji četrtfinale, v katerem Britanke niso oddale niza. Sonay Kartal je odpravila Eno Shibaharo, Katie Boulter pa Moyuko Uchijimo.

Prvi polfinale med branilkami naslova Italijankami in Ukrajino bo v petek, drugi je na sporedu v soboto, zmagovalke pa bodo znane v nedeljo.

