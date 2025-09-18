Italija - Ukrajina in ZDA - Velika Britanija sta polfinalna para zaključnega turnirja teniškega pokala Billie Jean King v Shenzhenu. Američanke so danes premagale Kazahstan z 2:1, Britanke pa so bile po dveh partijah boljše od Japonske.

ZDA je zmago prinesla dvojica Taylor Townsend/Jessica Pegula, ki je s 6:2, 7:6 ugnalo Eleno Ribakino in Julijo Putincevo.

Pred tem je Emma Navarro dobila točko za ZDA za zmago nad Putincevo (7:5, 2:6, 7:6), ki je v odločilni podaljšani igri zapravila dve žogici za zmago, Ribakina pa je izenačila skupni izid proti Peguli (6:4, 6:1).

Foto: Reuters

Bolj enosmeren je bil zadnji četrtfinale, v katerem Britanke niso oddale niza. Sonay Kartal je odpravila Eno Shibaharo, Katie Boulter pa Moyuko Uchijimo.

Prvi polfinale med branilkami naslova Italijankami in Ukrajino bo v petek, drugi je na sporedu v soboto, zmagovalke pa bodo znane v nedeljo.