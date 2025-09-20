ZDA in Italija za naslov v pokalu BJK

Američanke so druge finalistke teniškega pokala Billie Jean King. Na zaključnem turnirju, ki poteka v kitajskem Shenzhenu, so v polfinalu ugnale Veliko Britanijo z 2:0 v zmagah. V finalu se bodo pomerile z Italijo, ki je v petek z 2:1 v zmagah premagala Ukrajino.

ZDA in Velika Britanija sta se na reprezentančnem tekmovanju na najvišji ravni merili enajstič, a nazadnje davnega leta 1992, tokrat pa sta v Shenzhenu igrali za zadnjo finalno vstopnico.

Sonay Kartal je za Veliko Britanijo bolje začela posamični obračun prišla do prvega niza in prednosti odvzema servisa v drugem, nato pa je Emma Navarro obrnila potek dvoboja in na koncu po dveh urah in 14 minutah slavila s 3:6, 6:4, 6:3.

Drugi dvoboj je prav tako po preobratu pripadel sedmi igralki sveta Jessici Pegula. Ta je bila s 3:6, 6:4, in 6:2 boljša od Katie Boulter.

Jessica Pegula je boljša od Katie Boulter. Foto: Reuters

Američanka je v izenačenem obračunu uveljavila kakovost in izkušnje proti dve leti mlajši ter skoraj 50 mest nižjeuvrščeni igralki in slavila v slabih urah.

"Podpora ekipe je bila ključna v tako borbeni partiji. Sem zelo tekmovalna in ta zmaga mi veliko pomeni. Vsi, ki so v ekipi ZDA, bomo prvič igrali v finalu, zato si močno želimo naslova," je po zmagi dejala 31-letna Pegula.

V finalu bodo Američanke izzvale branilke naslova Italijanke. Te so v zadnjih dveh izdajah prenovljenega tekmovanja igrale v finalu. Leta 2023 so priznale premoč Kanadi, lani pa so v finalu ugnale Slovaško.

Na letošnjem zaključnem turnirju so v polfinalu z 2:1 premagale Ukrajino, v četrtfinalu pa so bile boljše od domačink z 2:0.

Rekorderke Američanke, ki so bile v četrtfinalu z 2:1 v zmagah boljše od Kazahstank, bodo lovile 19. lovoriko v vsej zgodovini tega reprezentančnega tekmovanja, Italijanke pa šesto.

Finale se bo začel v nedeljo ob 11. uri.