V Monte Carlu brez četrtega igralca sveta

"Po turnirjih v Dohi in Dubaju potrebujem premor. V tem trenutku nisem 100-odsotno pripravljen," je na svoji spletni strani zapisal lanski zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in dodal: "Iskreno mi je žal. V Monte Carlu sem vedno rad nastopal, a letos me tam ne bo."

Sedemindvajsetletni Avstrijec, trenutno četrti igralec na mednarodni lestvici ATP, je zelo slabo odprl letošnjo sezono. Na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu je izpadel v osmini finala, na zadnjih dveh turnirjih pa se ni prebil daleč. V Dohi je "prilezel" do četrtfinala, v Dubaju pa je izpadel v drugem krogu.

