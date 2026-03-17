Na igriščih Teniškega kluba Branik v Ljudskem vrtu bo do nedelje potekal prvi letošnji turnir serije WTT z nagradnim skladom 52.100 evrov. Turnirje pod okriljem Mednarodne teniške zveze (ITF) organizira slovenska teniška zveza, ki je na današnji novinarski konferenci predstavila načrte za letošnjo sezono. Turnirji omenjene serije se zadnja leta že tradicionalno začenjajo v štajerski prestolnici.

Tea Starc Foto: Aleš Fevžer

"Letos jih nameravamo organizirati 16, a znova začenjamo v Mariboru. Trudimo se, da bi jih čim več organizirali v Sloveniji, da bi naše igralke in igralci imeli lažji dostop do mednarodnih tekmovanj. Verjamemo, da je tekmovanje pred domačimi navijači velika prednost," je pred predstavniki sedme sile povedala direktorica Tenis Slovenije Tea Starc.

V isti sapi je še izpostavila, da bodo organizirali še dva turnirja, ki bosta imela nagradni sklad dobrih 65.000 evrov. Potekala bosta v Murski Soboti in Portorožu.

Ela Nala Milić Foto: Aleš Fevžer

Štiri Slovenke in vse močnejša konkurenca

Na prvem turnirju v Mariboru nastopajo štiri Slovenke. Pia Lovrič je danes že izpadla, v glavnem delu žreba pa so še Kristina Novak, Ela Nala Milić in Alja Senica, ki je članica domačega Teniškega kluba Branik, ter Pia Lovrič,

"Na ta turnir se odpravljam z visokimi cilji, saj želim zmagati vsaj dva dvoboja in se uvrstiti v četrtfinale. Zavedam se, da bom morala prikazati svojo najboljšo igro, če želim, da mi to uspe. Počutim se dobro in sem v dobri formi," je za STA dejala Senica, ki je prejšnji teden zmagala na turnirju serije UTR.

V glavnem delu omenjenega turnirja bo sicer nastopilo 32 teniških igralk, pri čemer organizatorji poudarjajo, da je konkurenca vsako leto močnejša. Prva nosilka je Nemka Tamara Korpatsch, ki na lestvici WTA trenutno zaseda 112. mesto, njena najvišja uvrstitev pa je bila že 71. mesto.

Poleg omenjene velja izpostaviti še Belgijko Hanne Vandenwinkel, Ukrajinko Dario Snigur in Britanko Heather Watson, ki je v prvem krogu izločila Pio Lovrič. Prvi dve sta 104. in 110. igralka sveta, medtem ko je Britanka trenutno 261. na svetu, a je bila v svoji karieri že 38.

Kar nekaj dobrih tekmovalk

O tem, kako pomembno odskočno desko predstavlja turnir za številne igralke, priča tudi dejstvo, da je lanska zmagovalka Hrvatica Antonia Ružić na lestvici WTA uvrščena na 55. mesto.

"Zaradi negotove geopolitične situacije v svetu je bilo odpovedanih kar nekaj turnirjev, zato je naš eden najmočnejših v tem obdobju. Tukaj je kar nekaj tekmovalk od 100. do 150. mesta. Gledalci ne bodo imeli veliko priložnosti, da bi videli tako dobre igralke na delu," je povedal direktor turnirja Mato Sušac.

Poklicni teniški turnirji WTT (prej ITF Circuit ali Futures), so del serije najnižjega in srednjega ranga profesionalnih teniških turnirjev, ki pod okriljem ITF potekajo po vsem svetu.

Rezultati turnirjev WTT so vključeni v lestvici WTA in ATP, kar profesionalcem omogoča napredovanje na elitne turnirje WTA in ATP ter grand slam turnirje. Mednarodna teniška zveza organizira za ženske in moške skupno 1050 turnirjev v 70 državah po vsem svetu, na katerih tekmujejo igralci iz kar 200 držav.

Finale turnirja v Mariboru bo na sporedu v nedeljo ob 10. uri. Vstop na vse dvoboje je prost.

Preberite še: