Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
22.00

Osveženo pred

53 minut

Inigo Perez Villarreal

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 22.00

Villarreal v novo sezono z novim trenerjem

Inigo Perez | Inigo Perez prevzema vajeti španskega nogometnega prvoligaša Villarreala. | Foto Guliverimage

Inigo Perez prevzema vajeti španskega nogometnega prvoligaša Villarreala.

Španski nogometni prvoligaš Villarreal bo v novo sezono vstopil z novim trenerjem. Zasedba se je po velikem uspehu in osvojenem tretjem mestu na prvenstveni lestvici v la ligi razšla s tvorcem uspeha 60-letnim Marcelinom Garcio Toralom, rumeno podmornico pa bo v ligi prvakov vodil 38-letni Inigo Perez.

Marcelino je svoj odhod napovedal v začetku maja, potem ko se z vodstvom Villarreala ni uspel dogovoriti o podaljšanju pogodbe. Villarreal se je tretjič v zgodovini uvrstil med najboljše tri v državnem prvenstvu. V sezoni 2007/08 je bil drugi, v 2004/05 pa tretji.

"Dosegli smo dogovor z Inigom Perezom, ki bo trener prve ekipe naslednje tri sezone, do junija 2029," so v izjavi sporočili iz kluba.

Nekdanji vezist Athletica Bilbaa Perez na klop rumene podmornice prihaja po dveh uspešnih sezonah in pol na čelu Rayo Vallecana, ki ga je popeljal do osmega mesta v la ligi in do finala konferenčne lige. Španci so v finalu tega tekmovanja doživeli poraz z 0:1 proti Crystal Palaceu.

