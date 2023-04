V Kopru tudi 66. igralka sveta: Rada igram v Sloveniji. Vedno smo ob morju.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kopru, kjer je Slovenija v preteklih dneh dosegla izjemen uspeh in se uvrstila na zaključni turnir pokala Billie Jean King, ta teden poteka ženski turnir serije World Tennis Tour (WTT) z nagradnim skladom 54.704 evrov. Prva nosilka je 66. igralka na svetu, Italijanka Jasmine Paolini, ki je pred dvema letoma osvojila turnir WTA v Portorožu.

"Rada igram v Sloveniji. Vedno smo ob morju. Tudi ta lokacija je zelo lepa. Odločila sem se, da pridem na ta turnir, ker je Italija blizu. Po igranju na trdi podlagi v ZDA se vračam na peščena igrišča, ki so mi veliko bolj pri srcu. Upam na dobre predstave," je na novinarski konferenci dejala Jasmine Paolini.

Pa Slovenke?

V Kopru bodo igrale tudi slovenske teniške igralke. Veronika Erjavec je na prvem turnirju WTT v Mariboru prišla do polfinala, v Murski Soboti pa je izpadla v drugem krogu. Nazadnje je nastopala v Splitu, kjer se je iz kvalifikacij prebila do polfinala.

"Zadovoljna sem s svojim napredkom. Največja sprememba je ta, da sem zdrava, kar pomeni, da sem lahko odigrala veliko tekem in nabirala točke. Pridobivam izkušnje in dobre občutke. Veliko mi pomeni, da imamo dekleta toliko priložnost za igranje na domačih turnirjih. To nam močno olajša pot proti vrhu svetovnega tenisa," je povedala Veronika Erjavec, ki je trenutno na 293. mestu lestvice WTA, leto pa je začela kot 649. igralka na svetu.

Na novinarski konferenci je bila tudi Živa Falkner, ki je bila del ekipe kapetana Andreja Kraševca. "Še zdaj ne morem verjeti, da se nam je uspelo uvrstiti med najboljših 12 reprezentanc na svetu. Ta dvoboj si bom zapomnila do konca življenja," je dejala Falknerjeva.

"Upam, da bomo nekoč postali teniško središče naše države"

Tako kot dvoboj pokala BJK med Slovenijo in Romunijo je tudi ta turnir podprla mestna občina Koper oziroma Javni zavod za Šport Koper. "Trudimo se, da bi bila naša infrastruktura primerna za tako pomembne dogodke. Upam, da bomo nekoč postali teniško središče naše države, saj nam to omogočajo podnebne razmere, le v infrastrukturo moramo dodati še nekaj sredstev," je povedala podžupanja Kopra Jasna Softić.

Njene besede je z zanimanjem poslušal direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič: "V preteklosti je bil morda v ospredju Portorož, a smo se ves čas spogledovali tudi s Koprom. Letos smo pristopili in vprašali, ali bi naše sodelovanje dvignili na višjo raven. Teniški park je zelo lep. Občina nam je prisluhnila, predvsem oba podžupana. Avgusta bomo znova tu na teniškem festivalu," je dejal Krušič.

Turnir WTT v Kopru je tretji v seriji sedmih ženskih turnirjev te serije. Sledila bosta dva na Otočcu, v Kočevju in Kranjski Gori. Moški turnirji WTT se bodo začeli sredi maja v Krškem, na sporedu pa jih je prav tako sedem.

