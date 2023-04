Brez skrbi, kmalu se bo vrnila

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zdi se, da je Kaja Juvan v Kopru spet našla tisto pravo ljubezen do tenisa. Z njenim nalezljivim nasmehom je pokazala, da uživa na igrišču, kar je pri njej zelo pomembno. Kot kaže, ji je reprezentančna akcija prav prišla. 22-letni Ljubljančanki ekipno vzdušje veliko pomeni, saj je tenis lahko zelo individualen šport.

"Sama imam zelo rada ekipo in zelo rada imam tudi ekipne športe. Tukaj vedno dobim nek nov zagon, ker se mi zdi, da takšen teden iz mene izvleče nekaj najboljšega. Torej, kako si želim igrati," je povedala Juvanova, ki se je ob nedeljski veliki zmagi spomnila tudi preminulega očeta.

"Moram priznati, da mi je tudi prejšnji pokal Fed (pokal Billie Jean King, op. p.) zelo veliko pomenil, ko me je spremljal še moj oče. Zdi se mi, da je bila to neka najina stvar in mi še toliko več pomeni, da lahko nekako nadaljujem to. Mogoče ima to še nekoliko večji pomen."

Kaja je v začetku aprila z javnostjo delila, da trenutno preživlja težke čase in da se za nekaj časa umika s teniških igrišč. Ob njenem zapisu je marsikaterega njenega navijača zaskrbelo, kdaj se bo ena najbolj talentiranih slovenskih teniških igralk vrnila na turnirje, a je z nedeljsko izjavo marsikoga pomirila. Kdaj jo lahko spet pričakujemo na turnirjih?

"Malo težko rečem, ker se vseeno držim načrta, da bom malo počivala. Poskušam iti počasi, teden za tednom. Trenutno načrtujem, da se malo odpočijem. Brez skrbi, ne bo dolgo trajalo. To bo teden ali dva, potem že sledita teden ali dva treninga. Vseeno bom ostala aktivna, ker ne želim izgubiti forme. Pravzaprav se vračam maja. Ne vem, ali bo to drugi ali tretji teden. Ciljam na to, da bom odigrala kakšen dvoboj pred Roland Garrosem," je povedala trenutno 123. igralka sveta, ki je sprejela dejstvo, da bo zaradi tega padla na lestvici WTA in da bo morala v Parizu igrati kvalifikacije.

Zdi se ji, da šele začenja

"Sprejela sem odločitev, da nekaj časa ne bom igrala turnirjev. Sprejeti moram tudi manjši padec na lestvici, po drugi strani pa si vedno znova dokazujem, da neka raven ostaja in se lahko dovolj hitro vrneš. Želim si, da bom v redu, imela dolgo kariero in še naprej rada igrala tenis. Mislim, da po eni strani šele začenjam."

Kaja za nekaj časa odhaja na krajši oddih na Veli Lošinj, nato pa še na treninge v Barcelono. Kakšen dan bo tudi doma. "Odhajam na počitek na Veli Lošinj, da se malo vrnem k svojim koreninam. Upam, da bom sezono lahko nadaljevala s takšno energijo, kot jo imam vsakokrat, ko igram v pokalu Fed (pokal Billie Jean King, op. p.)."

