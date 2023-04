Nekaj, kar si bo zapomnila za dolgo časa

Rekli sta si, da gresta na polno. To se je njima in slovenski ekipi obrestovalo, saj se je ženska teniška reprezentanca uvrstila na zaključni turnir pokala Billie Jean King. Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sicer v en glas poudarjata, da sta veseli, da sta lahko del takšne ekipe.

Tamara Zidanšek, Kaja Juvan in vsa slovenska ekipa je konec tedna v Kopru pokazala, kaj pomeni imeti pravi karakter in dobro vzdušje v reprezentanci, potem ko je Slovenija po zaostanku 0:2 dobila obračun proti Romuniji in jo premagala s 3:2. To zadnjih osem let ni uspelo še nobeni reprezentanci. S tem se je naša reprezentanca uvrstila na zaključni turnir pokala Billie Jean King, ki bo na sporedu novembra letos.

Že na nedeljskem ogrevanju smo videli, kako se dekleti zabavata. Za dobro vzdušje pa sta v tistem trenutku na igrišču skrbela Andrej Kraševec in Blaž Kavčič. To energijo sta Juvanova in Zidanškova prenesli na tekmo dvojic in jo dobili po treh nizih (4:6, 6:2, 6:4) ter skoraj treh urah igranja. Takoj po veliki zmagi sta glavni junakinji komaj zbirali besede, pozneje pa sta se le razgovorili.

Za tem uspehom stoji vsa reprezentanca.

Ekipni duh ju je zares dvignil

Kaja Juvan je uvodoma dejala, da sta bili obe s Tamaro presenečani, kaj jim je uspelo, saj se zaveda, kako blizu poraza je bila že slovenska ekipa. Ustrezalo ji je, da se je tekmovanje zavleklo še za en dan.

"Vsak dan sem stopnjevala formo, in zdi se mi, da sem najbolje odigrala danes. Za obe ekipi je bil pomemben in napet dvoboj, ker smo si vsi želeli tega. Tukaj se pokaže, kako se lahko povežeš kot ekipa. Kot sem že dejala, pri dvojicah je najbolj pomembno, kako se razumeš s svojim soigralcem. Mislim, da naju je ta ekipni duh res dvignil. Tudi podpora s klopi je bil en velik plus za naju."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Izbruh veselja, šampanjec in solze sreče

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je poudarila, da sta romunski nasprotnici zelo kakovostni igralki, zato sta se s Tamaro odločili, da gresta na polno. Uporabiti sta morali vso svoje znanje, prav tako pa meni, da sta imeli romunski igralki nekaj več pritiska. Po zadnji točki smo lahko videli izbruh veselja, šampanjec, prisotne pa so bile tudi solze sreče.

"Bilo je prav neverjetno. Vsi naenkrat smo prišli. To je zagotovo nekaj, kar si bom zapomnila za dolgo časa. Bolj kot sama zmaga, mi je bolj pomembno, da se povežemo in zabavamo. Mi krvavimo skupaj, zmagujemo skupaj, razočarani smo skupaj, ampak na koncu se vsi podpiramo. Res sem ponosna, da sem del te ekipe," je z nasmehom na obrazu razlagala Juvanova, ki je priznala, da je bila ta zmaga ena največjih v njeni karieri.

"Bili smo dve točki oddaljeni od poraza"

Svojega nasmeha ob veliki zmagi ni mogla skrivati tudi Tamara Zidanšek. Pravzaprav je bila ona tista, ki ji je v soboto uspel prvi preobrat, ko je po maratonskem dvoboju premagala Ano Bogdan. Ta je imela namreč dvoboj in skupno zmago za Romunijo že skoraj v svojih rokah. Tudi Tami, kot jo kličejo v teniških krogih, je ponosna na vso ekipo in komaj verjame, kaj jim je dejansko uspelo.

"Iz 0:2 smo se vrnili. Bili smo dve točki oddaljeni od poraza. Da nam je uspelo nekaj takšnega, pomeni, da smo res dobra ekipa. Imeli smo prednost domačega terena in to se je poznalo. Vsi so bili res vrhunski. Po pravici, ne vem, kako nam je uspelo, ampak nam je. To je najbolj pomembno."

Bilo je prisotnih veliko čustev

Če je Kaji morda celo nekoliko bolj ustrezalo, da se je tekmovanje zavleklo v nedeljo, Tamaro ne bi motilo, če bi odigrali že v soboto. Tako za soboto, kot tudi v nedeljo je videla pozitivne stvari.

"Včeraj zato, ker smo imeli veter v krilih, po drugi strani pa nam mokre razmere niso najbolj ustrezale. Bil je dolg dan in prisotnih je bilo veliko čustev. V nedeljo smo začeli z isto energijo in res sem ponosna nas, ker to vsekakor ni lahko."

"Res so pravi karakterji in prav je, da so."

Prav karakterji

Trenutno naša najboljša igralka je s tem rezultatom dobila potrdilo, da dobro dela in zdaj bo šla v nov dan še z lepšimi občutki. Tudi njej osebno veliko, da so dobra ekipa in da skupaj res uživajo. "Tudi, ko smo bili na dnu, smo se imeli fino. Res sem ponosna in vesela, da sem del te ekipe in da nam je uspelo."

In kaj je dejansko tisto, kar dela dobro vzdušje v ekipi? "Ljudje so malce nori (smeh op.p) in potem se smejimo nenavadnim stvarem. Res so pravi karakterji in prav je, da so," je še povedala 25-letna Zidanškova.

