Kaj bo poskušala narediti na eni pomembnejših tekem za Slovenijo?

Slovensko teniško reprezentanco konec tedna (14. in 15. aprila) čaka ena najpomembnejših tekem v zgodovini slovenskega tenisa. Naša dekleta bodo v Kopru proti Romuniji igrala v finalu kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK). V primeru zmage se bo slovenska reprezentanca uvrstila na zaključni turnir in med najboljših 12 reprezentanc na svetu.

Trenutno naša najboljša igralka Tamara Zidanšek (102. WTA) bo v petek druga stopila na igrišče. Njena nasprotnica bo Jaqueline Adina Cristian, ki je na svetovni lestvici 180. igralka sveta. Zidanškova se je pred kratkim vrnila iz Južne Amerike, natančneje iz Bogote. Zaradi tega se je morala hitro navaditi na nov časovni pas.

Tamara Zidanšek se je na zadnjih dveh turnirjih prebila do četrtfinala. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na Obali se počuti že zelo domače

V pogovoru nam je športnica iz Slovenskih Konjic razkrila, da se ji ni težko privajati na nov časovni pas, saj teniške igralke na turneji to doživljajo skoraj vsak teden. "Poskušaš se čim bolj prilagoditi, tako da se kar dobro počutim glede na časovno razliko," nam je uvodoma povedala Zidanškova, ki zadnji dve leti živi na Obali in se počuti že zelo domače.

"Zelo veliko sem trenirala v Portorožu, zdaj treniram tudi v Kopru. Pravzaprav sem se prepisala v koprski klub, tako da je to zdaj moj domači klub. Upam, da bom v prihodnosti lahko še več trenirala tukaj oziroma kolikor bom doma."

Tamara Zidanšek se na koprskih igriščih počuti zelo domače. Foto: Tenis Slovenija

Petindvajsetletna teniška igralka z romunskimi igralkami nima najboljšega medsebojnega razmerja v zmagah, a tokrat bodo dvoboji potekali na pesku, na katerem se Tamara počuti najbolj domače. Prav tako dobro pozna igro romunskih igralk in se zaveda, kje preži največja nevarnost.

"So igralke, ki so zelo vzdržljive, veliko žogic dajo notri in hkrati pritiskajo. Rekla bom, da imajo všečen in gledljiv tenis. Poskušajo biti napadalne in iz tega se lahko izcimi zelo lepa tekma. Moja prednost je zagotovo to, da se na pesku počutim domače. Pesek ni njihova najljubša podlaga, sama pa sem na pesku bolj nevarna, ulovim več žogic in sem bolj agresivna z razporejanjem žog. To je tisto, kar bom poskusila narediti."

Je na pravi poti, a ni še tam, kjer si želi biti

Iz njenih rezultatov je razvidno, da se njena forma počasi dviguje, čemur je pritrdila tudi sama, vendar še ni tam, kjer bi si želela biti. Spomnimo, da je bila Tamara nekdaj že 22. igralka sveta in da se je leta 2021 na OP Francije, turnirju za grand slam, prebila do polfinala.

"Sem na pravi poti, ampak nisem še tam, kjer si želim biti. Ne vem, ali bom kdaj v življenju dosegla te občutke, lahko da jih bom kdaj presegla. Vsak dan se trudim za to, da bi čim prej našla tiste prave občutke. Če primerjam svoj tenis zdaj in pred dvema letoma … Vem, da je moj tenis na višji ravni, mora se samo sestaviti še kakšen mozaik," nam je zaupala športnica, ki zdaj sodeluje s španskim trenerjem Alejandrom Garcio Cenzanom.

Trenutno se počuti dobro, fizično je zelo dobro pripravljena. Foto: Reuters

Meni, da je do zdaj najbolje pripravljena

Kmalu po sredini novinarski konferenci smo Tamaro videli v športnem parku Bonifika, kjer je pridno nabirala kilometre. In kako je trenutno z njeno fizično pripravo? "Po mojem mnenju sem do zdaj najbolje pripravljena, imam pa še vedno nekaj rezerve. Mislim, da je to področje, kjer lahko vedno napreduješ. Vseeno mislim, da sem zelo dobro pripravljena, tudi dobro se počutim."

Žreb je določil, da bosta uvodno partijo teniškega dvoboja pokala Billie Jean King med Slovenijo in Romunijo v Kopru odigrali drugopostavljena slovenska igralka Kaja Juvan in prvopostavljena Romunka Ana Bogdan. Prva tekma se bo začela v petek ob 13. uri. Sledi še dvoboj med Tamaro Zidanšek in Jaqueline Adina Cristian. *Koper: Slovenija - Romunija

- petek, 14. april:

Kaja Juvan - Ana Bogdan

Tamara Zidanšek - Jaqueline Adina Cristian - sobota, 15. april:

Tamara Zidanšek - Ana Bogdan

Kaja Juvan - Jaqueline Adina Cristian

Nina Potočnik/Pia Lovrič - Irina Maria Bara/Monica Niculescu

