Slovensko žensko reprezentanco v petek in soboto čaka ena pomembnejših tekem v zgodovini slovenskega ženskega tenisa. V Kopru bodo proti Romuniji igrale finale kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK).

Oni nas ne zanimajo, mi bomo naredili svoje stvari

Igralke v petek in soboto ob morju čakajo nizke temperature, a Kraševec pri tem ne vidi težav. Pravzaprav je prepričan, da je to za naša dekleta prednost. "Mi smo odrasli v takšnih razmerah. Med drugim tudi Tamara (Zidanšek op. p.) in Kaja (Juvan op. p.). Morali se bomo prilagoditi, tako kot se bodo morali tudi oni. Pravzaprav nas oni ne zanimajo, mi bomo svoje stvari naredili in se pripravili na takšne razmere. Z gotovostjo lahko trdim, da bomo pripravljeni tako, kot moramo biti."

"Kaja nikoli ni rekla, da ne bo igrala." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekaj časa je v zraku visel nastop Kaje Juvan, saj v zasebnem življenju preživlja težke trenutke. Ljubljančanka, ki je vedno rada tekmovala za reprezentanco, se je na koncu odločila, da bo prišla in pomagala pri eni pomembnejših tekem za slovensko reprezentanco.

"Kaja nikoli ni rekla, da ne bo igrala. Prosila nas je, da ji damo nekaj dni časa, da vse skupaj premisli. Mi smo njene želje upoštevali. V nedeljo sva se slišala in dejala mi je, da gremo naprej in nadaljujemo to, kar gradimo že pet ali šest let. Danes smo tukaj in naredili bomo vse, da gre čim več stvari v naš prid," je glede ene ključnih igralk v reprezentanci povedal slovenski kapetan.

Nina Potočnik, Andrej Kraševec in Tamara Zidanšek. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Opaža, da je forma naših igralk odlična

Poleg tega, da ima Andrej Kraševec na voljo naši najboljši igralki, ugotavlja, da so vse dobro pripravljene in v odlični formi. To kažejo tudi zadnji rezultati Tamare in Kaje. "Preostala dekleta so morda na drugi ravni, a tudi one prihajajo v formo. Morda jih bodo reprezentančni treningi dvignili in bodo tudi one pokazale rezultate na večjih turnirjih."

Romunija ne bo lahek nasprotnik, saj je njihova najboljša igralka Ana Bogdan trenutno višje uvrščena kot naše igralke (58. mesto na WTA lestvici), a to v ekipnih tekmovanjih nima prav posebne vrednosti. "Kot sem že nekajkrat omenil, uvrstitev na lestvici na takšnih tekmah ne pomeni toliko. To smo pred nekaj meseci dokazali v Velenju. Nasprotnice poznamo dobro, taktiko smo pripravili in sem optimist."

Že na daleč se vidi, da ekipa diha kot eno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že na daleč se vidi, da je vzdušje v ekipi zares dobro

Kraševec, tudi sam nekdaj teniški igralec, je v vseh teh letih v slovenski ženski ekipi ustvaril zelo dobro vzdušje. To poudarjajo tudi dekleta v reprezentanci in že od daleč se vidi, da celotna ekipa diha kot eno. Kapetan pa si želi, da bodo tribune konec tedna polne in da bodo navijači našim dekletom dali še dodatno energijo.

"Upam, da nam bodo Primorci in tudi navijači z drugih koncev pripravili vsaj takšno vzdušje kot v Velenju, če že ne boljše. V Velenju je bilo zelo dobro vzdušje. Torej da bodo polne tribune in da bodo navijali. Tako bodo dekleta lahko dala še tisti dodatni odstotek, če nam bo manjkal, za končno zmago."

Že na sredini svečani večerji se je videlo, da je vzdušje v slovenski ekipi zelo sproščeno. Zvezda večera je bila Živa Falkner, ki je morala s petjem opraviti krst. Svojo nalogo pa je očitno opravila zelo dobro, saj je ne noge dvignila svoje reprezentančne kolegice in vso slovensko vodstvo. View this post on Instagram A post shared by Tenis Slovenija (@tenis.slovenija)

V četrtek bo na sporedu žreb, v petek se bo prvi dvoboj začel ob 13. uri, v soboto pa ob 11. uri. Slovenija in Romunija sta se v pokalu BJK enkrat že pomerili. Leta 2000 je Slovenija v Španiji zmagala s 3:0. Za Slovenijo sta igrali Tina Križan in Katarina Srebotnik.

