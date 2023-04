Čaka jih eden najpomembnejših obračunov: "Vseeno sem se odločila, da bom prišla"

Slovenski kapetan Andrej Kraševec ima pred enim najpomembnejših obračunov v slovenskem ženskem tenisu na voljo dve najboljši slovenski igralki. Nobena skrivnost ni, da najbolj računa na Tamaro Zidanšek (102. WTA) in Kajo Juvan (121. WTA). Slednja se je odločila, da se bo odzvala na povabilo kapetana, kljub temu da v zasebnem življenju preživlja težke trenutke.

Kaja Juvan se je odločila, da pride pomagat, saj ni želela izpustiti te priložnosti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Juvanova bi se tej priložnosti težko odpovedala

Kaja je po današnjem treningu povedala, da se v Sloveniji vedno dobro počuti in da se že veseli prihodnjih tekem. "Sicer še vedno vztrajam pri premoru, ampak težko bi se odpovedala tej priložnosti. Ta ekipa mi veliko pomeni in veliko mi pomeni tudi to, da lahko igram za Slovenijo. Vseeno sem se odločila, da bom prišla in naredila najboljše, kar lahko."

Polega Zidanškove in Kaje Juvan bodo slovenske barve branile še Nina Potočnik, Pia Lovrič in Ela Nala Milić, hčerka nekdanjega vrhunskega slovenskega košarkarja Marka Milića.

Foto: Vid Ponikvar

Kapetan Andrej Kraševec ja na novinarski konferenci povedal, da imajo vse podatke o nasprotnicah in da so naštudirali njihovo igro ter da že kar nekaj časa čakajo na ta dvoboj.

"Danes smo bili prvič v polni postavi, pridružila se nam je tudi Kaja Juvan. Upamo, da nam bo vreme služilo in da bo veliko število gledalcev," je uvodoma povedal prvi mož slovenske ekipe, ki pravi, da za zdaj v ekipi še ne čutijo pravega pritiska. "Bolj ko se bodo bližale tekme, več pritiska, verjetno, bo. Naš cilj je narediti vse, da zmagamo. Upam, da se nam izide. Kot sem že povedal, želim si, da bodo tribune polne in vreme lepo."

Tamara Zidanšek je v Koper prišla zelo motivirana. Foto: Reuters

Zidanškova je pripravljena in motivirana

Vsaj na papirju je naše najmočnejše orožje Tamara Zidanšek, ki se je pred kratkim vrnila iz turnirjev v tujini. Na zadnjih dveh turnirjih se je prebila do četrtfinala. Glede pritiska je razkrila, da se vrhunske teniške igralke z njim, praktično, spoprijemajo kar vsakodnevno.

"Tega smo navajene, a vseeno je nekaj posebnega, ko gre za zgodovino slovenskega tenisa, za državo, to je poseben občutek. Vseeno mislim, da imamo, tako dekleta kot preostali člani ekipe, zelo lep odnos. Poskušamo se imeti čim bolj fino in ob tem uživati, vseeno pa so pritiski, sploh na igrišču," je povedala Zidanškova.

Za Tamaro je dolga pot, potem ko se je pred dnevi v Slovenijo vrnila iz Bogote. Vseeno pravi, da ji to ne bo predstavljalo težav, saj je fizično zelo dobro pripravljena in motivirana. "V zadnjem obdobju so se stvari nekoliko spremenile in postavile na svoje mesto. Zadovoljna sem in vse delam z veseljem, kar se pri meni tudi vidi."

Ana Bogdan je prvo ime romunske ekipe. Foto: Guliverimage

Med Romunkami je glavno orožje 58. igralka sveta

Romunke v Koper niso prišle v najmočnejši postavi. Njihova najboljša igralka je Ana Bogdan, ki je trenutno uvrščena na 58. mesto lestvice WTA. Poleg nje bodo za Romunijo igrale še Jaqueline Adina Cristian (180. WTA), Irina Maria Bara (234. WTA), Anca Alexia Todoni (719. WTA) in izkušena igralka Monica Niculescu, ki je specialistka za igro dvojic (42. WTA, dvojice). Kapetan ekipe je Horia Tecau, nekdanji zmagovalec Wimbledona med moškimi dvojicami in drugi igralec sveta na svetovni lestvici dvojic. Ob tem velja omeniti, da je Romunija leta 2019 igrala v polfinalu tega tekmovanja.

"Podlaga na peščenih igriščih je počasna, in kot kaže vremenska napoved za naslednje dni, bo podlaga zato še počasnejša. To je nekaj, čemur se moramo vsi prilagoditi, saj se tudi na turneji razmere velikokrat spreminjajo," je povedal Horia Tecau, ki še pravi, da pred dvobojem s Slovenijo verjame v svoje izbranke in da so možnosti za zmago precej izenačene.

"Lahko igrajo dober tenis in lahko premagajo kateregakoli nasprotnika. Ta konec tedna bodo morale imeti enak pristop. Ne bo lahek dvoboj. Slovenija ima zelo močno ekipo in igra doma, na pesku. Zelo zahteven dvoboj bo, ampak verjamemo vase."

Tamara Zidanšek meni, da je peščena podlaga zanjo prednost. Foto: Tenis Slovenija

Ana Bogdan je dvakrat igrala s Tamaro Zidanšek in jo dvakrat tudi premagala. Lani jo je Bogdanova v osmini finala turnirja v Portorožu premagala po treh nizih, leta 2016 pa sta igrali v Sao Paulu na pesku, ko je v četrtfinalu slavila Bogdanova. Kaja Juvan z Bogdanovo še ni igrala.

Druga najvišje uvrščena Romunka je Jaqueline Cristian, ki je Kajo Juvan premagala dvakrat. Igralki sta obakrat igrali v sezoni 2021. Enkrat sta igrali na trdi podlagi, enkrat pa na pesku. Tamaro Zidanšek pa je Cristianova premagala kar trikrat, dvakrat tudi letos. A nobeden od teh dveh dvobojev ni potekal na peščeni podlagi, na kateri se Zidanškova najbolje počuti. 25-letna slovenska igralka pričakuje, da bi bilo lahko na peščeni podlagi drugače.

"Mislim, da je zbira podlage domača prednost. Torej, da lahko izberemo pesek, na katerem niso hitrosti tako velike, kar je zame prednost. Pravzaprav mi je vedno dobro igrati na igrišču z nekom, s katerim imam še neporavnane račune."

V petek bo šlo zares

V četrtek bo na sporedu žreb, v petek se bo prvi dvoboj začel ob 13. uri, v soboto pa ob 11. uri.

Slovenija in Romunija sta se v pokalu BJK enkrat že pomerili. Leta 2000 je Slovenija v Španiji zmagala s 3:0. Za Slovenijo sta igrali Tina Križan in Katarina Srebotnik.

