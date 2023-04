Slovenska teniška igralka po smrti očeta preživlja težke čase

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je prek družbenih omrežji sporočila, da si bo po smrti očeta, ki je decembra lani umrl zaradi raka, vzela tekmovalni odmor. "Vrnila se bom, ko bom na to pripravljena," je zapisala 22-letna Ljubljančanka.

"Čeprav nerada delim svoje osebne zadeve prek družbenih omrežji, bi rada razložila, kaj se dogaja z menoj v zadnjih mesecih. Kot nekateri veste, sem decembra zaradi raka izgubila očeta. Izguba tako ljubljene osebe je bila zame hud udarec, na katerega nisem bila pripravljena. Žalovanje je dolgotrajen proces, ki me izčrpava in zaradi katerega težko treniram ali tekmujem," je v uvodu zapisala 22-letna teniška igralka Kaja Juvan.

"Moj oče je oboževal tenis in užival, ko me je gledal. Hotel je, da nadaljujem z igranjem tudi, ko njega ne bo več tu. Zato sem po njegovi smrti nadaljevala z nastopi, dosegla nekaj zmag, vendar sem bila vedno bolj utrujena. Zato sem se odločila, da za nekaj časa preneham tekmovati. Vrnila se bom, ko bom na to pripravljena," napoveduje Ljubljančanka, ki na lestvici WTA trenutno zaseda 123. mesto.

"Rada imam tenis in všeč mi je, da je to moj poklic. Verjamem, da lahko postanem odlična igralka. Vendar prioriteta je, da moram uživati v igri. To mi je oči vedno govoril."

Slovenska tenisačica se je v nadaljevanju pisma zahvalila vsem, ki ji v teh težkih časih stojijo ob strani, in dodala, kako hvaležna je očetu za vse, kar jo je naučil v življenju.

"Objemite svoje najbližje, povejte jim, kako jih imate radi, saj nikoli ne veste, koliko časa še imate pred seboj," je zaključila mlada teniška igralka.

