V petek, 14., in soboto, 15. aprila, bo v Kopru potekal dvoboj pokala BJK med Slovenijo in Romunijo. Zmagovalka dvoboja se bo uvrstila na zaključni turnir najboljših dvanajstih reprezentanc na svetu, tako da lahko tekmovanju rečemo tudi svetovno ekipno prvenstvo v tenisu.

Kot bi imela nova pljuča

Tamara Zidanšek je nazadnje nastopala na turnirju v Bogoti, kjer je prišla do četrtfinala. Po dolgi poti domov je bila danes že na igrišču v Kopru. "S prvim treningom sem zelo zadovoljna. Prvi trening po dolgi poti je namenjen temu, da se telo znova prebudi. Razmere so drugačne, kot so bile v Bogoti, ampak mi ustrezajo. Smo na domačih igriščih. Tam so bile razmere res povsem drugačne. Dihanje na nadmorski višini 2.600 metrov in več je kar oteženo. Ob prihodu domov se mi zdi, kot da imam nova pljuča. Lahko bi šla na maraton (smeh, op. p.). Je pa treba malce bolj udariti po žogi. Žoge ne letijo, so bolj počasne. Meni se je lažje vrniti z višine na nadmorsko višino ob morju. Jutri me čaka nov trening, na katerem upam, da se bom še bolj privadila na nove razmere in izboljšala stvari, ki danes še niso bile na najvišji ravni," je za Tenis Slovenija povedala Zidanškova.

"Že od nekdaj je vzdušje v ekipi izjemno"

"Prvi trening po dolgi poti je namenjen temu, da se telo znova prebudi." Foto: Tenis Slovenija Spregovorila je tudi o rezultatskih uspehih na drugi strani luže: "Cilj te sezone je najti konstantnost v igri in rezultatih. Pomembno mi je, da odigram čim več tekem, da bom čim večkrat zmagala. Seveda ni mogoče, da je ta konstantnost prisotna vsak dan. Zelo sem zadovoljna z zadnjo turnejo in tudi turnirji ITF v Evropi pred odhodom na drugo stran sveta so bili dobri. Vsi ti odigrani turnirji so bili dober vložek za cilj, ki ga imam."

Zidanškova je v zadnjem tednu na lestvici WTA napredovala za osem mest in je trenutno 102. igralka sveta. Potem ko je lani novembra na dvoboju s Kitajski ni bilo, je zdaj presrečna, da je znova del ekipe. "Že od nekdaj je vzdušje v ekipi izjemno. Na turnirje potujem bolj ali manj sama, tu pa je prisotna ekipa. Druženje. Dobra volja. Želela bi si, da bi bilo tega še več. Da bi mogoče kdaj potovali skupaj na turnirje kot ekipa. Tako da bom čim bolj izkoristila ta teden. Tudi za druženje," še pravi.

V četrtek žreb, v petek gre zares

Dekleta potem čaka še uradna večerja, kjer bodo športna oblačila zamenjala za svečane obleke, v četrtek pa je na sporedu še žreb. V petek se bo prvi dvoboj začel ob 13. uri, v soboto pa ob 11. Vstop bo prost, dvoboj pa bo prenašala televizija Šport TV.

Selektor Andrej Kraševec ima za dvoboj proti Romuniji na voljo Tamaro Zidanšek (102. WTA), Kajo Juvan (121. WTA), Nino Potočnik (266. WTA)., Pio Lovrič (572. WTA) ter Elo Nalo Milić, ki je 63. mladinka na svetu.

Za Romunijo bodo v Kopru igrale Ana Bogdan (58. WTA), Jaqueline Adina Cristian (180. WTA), Irina Maria Bara (234. WTA), Anca Alexia Todoni (719. WTA) in izkušena igralka v igri dvojic 35-letna Monica Niculescu (41. WTA, dvojice).

Slovenija in Romunija sta se v pokalu BJK srečali enkrat. Leta 2000 je Slovenija v Španiji zmagala s 3:0. Za Slovenijo sta igrali Tina Križan in Katarina Srebotnik.

