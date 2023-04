Kaja Juvan potrdila nastop v pokalu BJK

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po težavnem obdobju za krovno zvezo Tenis Slovenija potrdila nastop v zadnjem delu kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King. Slovenke bodo Romunijo gostile v petek in soboto v Kopru.

Reprezentanca bo pod vodstvom selektorja Andreja Kraševca v ponedeljek začela zadnji del priprav na obračun, ki zmagovalkam prinaša nastop med 12 najboljšimi reprezentancami sveta.

"Prišla sem v nek ritem ter do nekaj pomembnih zmag"

Iz Bogote bo na priprave nekoliko kasneje prišla Tamara Zidanšek, na 110. mestu trenutno najbolje uvrščena slovenska igralka na lestvici. Na peščenem turnirju v kolumbijski prestolnici je Konjičanka ta teden prišla do četrtfinala.

"V zadnjem obdobju sem vse bolj konstantna. Uspelo mi je odigrati več dvobojev, kar je bil cilj zadnjega obdobja. Igrala sem dovolj dobro, da sem dobila priložnost za to. Prišla sem v nek ritem ter do nekaj pomembnih zmag, kar me zelo veseli. Takšnega ritma sem si želela celotno lansko sezono," je za Tenis Slovenija dejala Konjičanka.

"Treniram zelo dobro. S formo pred začetkom dvoboja v pokalu BJK sem zelo zadovoljna. Tega dvoboja se zelo veselim. Veselim se igranja pred domačimi navijači. Upam, da bomo vse punce lahko prikazale vrhunski tenis in da nam bo domače okolje prineslo srečo," je še iz Bogote sporočila Zidanšek.

Tamara Zidanšek bo najmočnejše slovensko orožje v dvoboju z Romunkami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaja Juvan dokončno potrdila svoj nastop

Reprezentanci se bo naslednji teden pridružila tudi Kaja Juvan (123. WTA), ki je dokončno potrdila svoj nastop. Ostale se bodo v ponedeljek zbrale na skupnem kosilu v Portorožu, nato pa jih v Kopru čaka prvi trening. Romunke so že v Sloveniji, tako kot Slovenke pa bodo tudi one prvič trenirale v ponedeljek.

Zmagovalke dvoboja se bodo uvrstile na zaključni turnir najboljših dvanajstih reprezentanc na svetu. Slovenija si je dvoboj z Romunijo izborila po presenetljivi zmagi novembra v Velenju proti Kitajski.

Selektor Andrej Kraševec bo poleg Zidanšek in Juvan računal še na Nino Potočnik (262.), Pio Lovrič (568.) in Elo Nalo Milić, ki je 45. mladinka na svetu.

Romunke so že premagale

Za Romunijo bodo v Kopru igrale Ana Bogdan (58.), Jaqueline Cristian (176.), Irina Maria Bara (195.), Anca Alexia Todoni (707.) in izkušena specialistka v igri dvojic Monica Niculescu.

Slovenija in Romunija sta se v 1. evro-afriški skupini nekdanjega pokala Fed pomerili enkrat. Leta 2000 je Slovenija v Španiji zmagala s 3:0. Za Slovenijo sta takrat igrali Tina Križan in Katarina Srebotnik.

