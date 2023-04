Velik uspeh slovenskega tenisa

V kvalifikacijah za nastop na zaključnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King v Kopru je Slovenija senzacionalno premagala Romunijo (3:2) in se uvrstila na zaključni turnir, kjer bo igralo najboljših 12 reprezentanc na svetu. Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta v odločilnem dvoboju dvojic premagala romunsko dvojico Irina Maria Bara in Monica Niculescu (4:6, 6:2, 6:4).

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, junakinji slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta že v soboto na krilih glasnih navijačev pripravili izjemen preobrat. Potem, ko je Romunija po prvem dnevu povedla z 2:0, sta obe naši dobili posamični dvoboj in izenačili na 2:2. Za tem je postalo jasno, da bo o zmagovalcu odločila igra dvojic. Tega sta dobili naši igralki in poskrbeli za enega največjih uspehov v slovenskem ženskem tenisu. Zaključni turnir bo na sporedu letos novembra.

Že osem let nismo bili priča takšnemu preobratu

Po zadnji točki je vsa slovenska ekipa stekla na igrišče in začelo se je veliko proslavljanje enega največjih uspehov v slovenskem tenisu. Odpirali so se tudi šampanjci. Tamari in Kaji je ta konec tedna uspel res neverjeten preobrat, ki si ga je težko zamisliti, kaj šele dejansko realizirati. Pravzaprav se je prvič po letu 2015 zgodilo, da se je neka reprezentanca v tem tekmovanju uspela vrniti in zmagati po zaostanku 0:2. Obe naši igralki sta takoj po veliki zmagi komaj zbirali besede.

"Težki, a tudi zelo lepi trenutki. Mislim, da se bomo vsi tega spominjali in mislim, da je to res nekaj posebnega, ko se nekaj takšnega zgodi" je takoj po tekmi povedala Tamara Zidanšek.

"Že včeraj, ko je Tami obrnila izid se je čutil ta val pozitivne energije. Vesela sem, da smo zmagali skupaj. Ne bi morala biti bolj ponosna, da sem v tej ekipi," pa je takoj na igrišču po zmagi povedala Kaja Juvan.

Irina Maria Bara in Monica Niculescu sta po napetem boju dobili prvi niz. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V soboto se je zaradi slabega vremena dvoboj prekinil pri izidu 3:3. Za šest iger so igralke potrebovale 36 minut. V prvih dveh igrah smo na vsaki strani videli po en "break", nato pa sta v nadaljevanju obe dvojici dobivali igre na svoj servis.

V sedmi igra je bila pri servisu Tamara Zidanšek, ki sta jo naši dobili in povedli s 4:3. Romunki sta v naslednji igri po nekaj težavah izenačili na 4:4. V deveti igri je romunski dvojici uspel "break" in povedli s 5:4. Sledila je maratonska deseta igra, našima je na koncu zmanjkalo nekaj sreče in prvi niz izgubili s 4:6. Ta je trajal eno uro.

Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Naši sta v drugem nizu oddali le dve igri

Uvodni igri drugega niza, sta obe dvojici dobili igro na svoj servis (1:1). Sledila je tretja igra na servis Kaje Juvan. Naši sta jo dobili brez težav in povedli z 2:1. V četrti igri sta imela Kaja in Tami žogico za "break", a jo nista uspela izkoristiti. Romunki sta uspeli izenačiti na 2:2. V šesti igri sta naši nasprotnicama odvzeli servis in povedli s 4:2. V sedmi igri sta dobili igro na svoj servis in povedli s 5:2. V osmi igri sta naš igralki še enkrat odvzeli servis in drugi niz dobili s 6:2.

Tamara in Kaja sta imeli bučno podporo s slovenske klopi in tribun. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tretji niz je odločila deseta igra

V tretjem nizu smo prvi odvzem servisa videli v tretji igri, ko sta Romunki povedli z 2:1. V naslednji igra sta se naši igralki vrnili v igro in izenačili na 2:2. Isti scenarij smo lahko videli v peti in šesti igri (3:3). Po osmi igri sta imeli naši vodstvo 5:3. Zidanškova je servirala za zmago, a sta Romunki znižali izid na 4:5. V deseti igri je našim le uspelo in na koncu zasluženo slavili veliko zmago.

Pokal BJK - dvoboj za nastop na zaključnem turnirju (Koper):

Slovenija : Romunija 3:2



Petek, 14. april:

Ana Bogdan : Kaja Juvan 3:6, 6:3, 6:4

Jaqueline Adina Cristian : Tamara Zidanšek 6:1, 4:6, 6:3

Sobota, 15. april:

Tamara Zidanšek : Ana Bogdan 3:6, 7:6 (4), 7:5

Kaja Juvan : Jaqueline Adina Cristian 6:2, 6:4

Nedelja, 16. april:

Tamara Zidanšek/Kaja Juvan : Irina Maria Bara/Monica Niculescu 4:6, 6:2, 6:4



