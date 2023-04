Ena se želi zabavati, druga bi rada poravnala račune

V slovenski reprezentanci so dolgo čakali na ta dvoboj in prišel je dan, ko se ob 13. uri vse skupaj vendarle začenja. Četrtkov žreb je odločil, da bosta prvi na igrišče stopili Kaja Juvan in Ana Bogdan, najboljša igralka v reprezentanci Romunije. V drugem dvoboju pa se bosta pomerili Tamara Zidanšek in Jaqueline Adina Cristian.

Kaja Juvan in Ana Bogdan Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaja se želi zabavati na igrišču

Kaja in Ana se do zdaj še nista srečali, zato je dvoboj do neke mere neznanka. Šele 22-letna Ljubljančanka se je reprezentanci priključila nekoliko pozneje, potem ko gre v zasebnem življenju skozi težke trenutke. Kot je dejala po četrtkovem žrebu, bi obžalovala, če se ne bi odzvala pozivu selektorja Andreja Kraševca. Proti Ani Bogdan pričakuje trd dvoboj, sicer pa si želi na igrišču zabavati in odigrati čim bolje.

Tamara Zidanšek in Jaqueline Adina Cristian Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zidanškova si želi poravnati račune

Tamara Zidanšek in Jaqueline Adina Cristian se že dobro poznata, saj sta odigrali tri medsebojne dvoboje. Dvakrat sta se pomerili v letošnji sezoni, enkrat pa leta 2021. Prav vsi trije pa so se končali v korist Romunke, ki je trenutno na 180. mestu lestvice WTA. O tem velja omeniti, da so bili vsi dvoboji odigrani na trdi podlagi, dekleta pa bodo v Kopru igrale na pesku. Torej na podlagi, ki Zidanškovi najbolj ustreza. Petindvajsetletna Zidanškova zato že komaj čaka, da stopi na igrišče in poskuša poravnati račune z leto mlajšo nasprotnico.

Kateri bodo bolj ustrezale počasne razmere?

Zaradi nizkih temperatur in visoke vlažnosti bodo v četrtek in petek razmere na igrišču počasne. Slovenke pravijo, da so navajene takšnih razmer, medtem ko Romunke prav tako ne motijo takšne razmere. Kmalu bo jasno, katere se bodo bolje znašle in katere igralke bodo pokazale boljšo igro.

Slovenska reprezentanca v Kopru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Selektor Andrej Kraševec poleg Tamare Zidanšek (102. WTA) in Kaje Juvan (121. WTA) lahko račun še na Nino Potočnik (266. WTA)., Pio Lovrič (572. WTA) in Elo Nalo Milić, ki je trenutno 63. mladinka na svetu.

Za Romunijo bodo v Kopru igrale Ana Bogdan (58. WTA), Jaqueline Adina Cristian (180. WTA), Irina Maria Bara (234. WTA),, Anca Alexia Todoni (719. WTA) in izkušena igralka v igri dvojic 35-letna Monica Niculescu (41. WTA, dvojice). Največji uspeh Romunije v tem tekmovanju je nastop v polfinalu v letih 1973 in 2019.

Zmagovalec dvoboja se uvrsti na zaključni turnir, kamor se uvrsti 12 najboljših reprezentanc.

Pokal BJK - dvoboj za nastop na zaključnem turnirju (Koper)



Slovenija - Romunija



petek, 14. april:

13.00 Kaja Juvan - Ana Bogdan

Tamara Zidanšek - Jaqueline Adina Cristian



sobota, 15. april:

11.00 Tamara Zidanšek - Ana Bogdan

Kaja Juvan - Jaqueline Adina Cristian

Nina Potočnik/Pia Lovrič - Irina Maria Bara/Monica Niculesc



*Ekipi igrata na tri dobljene točke, vsaka zmaga pomeni eno točko. V petek bosta sprva na sporedu dva posamična dvoboja, v soboto pa še dva posamična dvoboja in dvoboj v dvojic.

