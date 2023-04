Lahko našim dekletom uspe velik preobrat? Časa za regeneracijo je bilo malo.

V kvalifikacijah za nastop na zaključnem turnirju teniškega pokala Billie Jean King v Kopru se v soboto nadaljuje dvoboji med Slovenijo in Romunijo. Prvi dan se ni izšel po slovenskih željah, saj Romunke po prvem dnevu vodijo z 2:0 in jim tako manjka le še točka za uvrstitev v zaključni turnir. Pravi dvoboj se začne ob 11. uri.

V petek smo lahko videli dva zelo izenačena dvoboja, a sta se oba končala v prid romunskih teniških igralk. Najprej je Ana Bogdan po treh nizih premagala Kajo Juvan (3:6, 6:3, 6:4), nato pa je še Jaqueline Adina Cristian, prav tako po treh nizih, premagala Tamaro Zidanšek (6:1, 4:6, 6:3).

Tamara Zidanšek bo v soboto od Slovenk prva stopila na igrišče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tamara Zidanšek ni imela veliko časa za počitek

Tamara Zidanšek ni imela veliko časa za regeneracijo, saj bo v soboto že ob 11. uri stopila na igrišče. Njena nasprotnica bo Ana Bogdan, s katero sta se do zdaj pomerili že dvakrat. Oba obračuna pa je dobila romunska igralka. Nazadnje sta igrali lani v Portorožu, pred tem pa še leta 2016 na pesku. Oba dvoboja sta se končala po treh nizih.

"Sam tenis, ker so bila zares kakovostne točke. Dobro sem se počutila na igrišču. Borila sem se in dobro sem zadevala žoge po prvem nizu, kar je zagotovo dobra stvar, ko sem se po ne najboljšem začetku uspela vrniti," je v petek povedala Zidanškova, ko smo jo vprašali, katere pozitivne stvari bo lahko jemala iz petkovega dvoboja.

Kaja Juvan Foto: Vid Ponikvar

Kaja Juvan obljublja, da bo dala vse od sebe

Za drugi dvoboj dneva je predviden obračun med Kajo Juvan in Jaqueline Adina Cristian. Tudi v tem obračunu ima boljšo statistiko romunska igralka, ki je trenutno na lestvici uvrščena na 180. mesto. Kaja in Jaqueline sta do zdaj igrali dva dvoboja (2021) in oba je dobila 24-letna romunska igralka.

"Naredila bom vse, da se lahko spočijem in regeneriram. Pripravljena sem tako, kot sem. Ne morem obljubiti, kako bo, lahko pa obljubim, da bom dala vse od sebe. Res upam, da bo to dovolj. Cilj je, da se borim do konca," je glede sobotnega dvoboja povedala Juvanova.

V primeru, da Slovenija uspe izenačiti na 2:2, nas čaka še dvoboj dvojic. Za ta dvoboj sta planirani Nina Potočnik in Pia Lovrič, a Andrej Kraševec lahko spremeni postavo.

Sicer selektorja lahko računata na naslednje igralke

Selektor Andrej Kraševec poleg Tamare Zidanšek (102. WTA) in Kaje Juvan (121. WTA) lahko račun še na Nino Potočnik (266. WTA)., Pio Lovrič (572. WTA) in Elo Nalo Milić, ki je trenutno 63. mladinka na svetu.

Za Romunijo v Kopru igrajo Ana Bogdan (58. WTA), Jaqueline Adina Cristian (180. WTA), Irina Maria Bara (234. WTA),, Anca Alexia Todoni (719. WTA) in izkušena igralka v igri dvojic 35-letna Monica Niculescu (41. WTA, dvojice). Največji uspeh Romunije v tem tekmovanju je nastop v polfinalu v letih 1973 in 2019.

Pokal BJK - dvoboj za nastop na zaključnem turnirju (Koper): Slovenija : Romunija 0:2 Petek, 14. april:

Ana Bogdan : Kaja Juvan 3:6, 6:3, 6:4

Jaqueline Adina Cristian : Tamara Zidanšek 6:1, 4:6, 6:3 Sobota, 15. april:

11.00 Tamara Zidanšek - Ana Bogdan

Kaja Juvan - Jaqueline Adina Cristian

Nina Potočnik/Pia Lovrič - Irina Maria Bara/Monica Niculesc *Ekipi igrata na tri dobljene točke, vsaka zmaga pomeni eno točko. V petek sta bila sprva na sporedu dva posamična dvoboja, v soboto pa še dva posamična dvoboja in dvoboj dvojic.

