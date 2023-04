Večni optimist, ki je ostal brez besed

Andrej Kraševec, selektor slovenske ženske teniške reprezentance, očitno zna narediti pravo vzdušje v ekipi, motivirati svoje izbranke in nenazadnje zna zbirati ljudi okrog sebe. To je dokazoval skozi vsa leta svojega delovanja, konec tedna pa je s Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan dosegel enega največjih uspehov ženskega tenisa.

Konec tedna se je slovenska ženska teniška reprezentanca po zaslugi Tamare Zidanšek in Kaje Juvan uvrstila na zaključni turnir pokala Billie Jean King, potem ko je v Kopru senzacionalno premagala Romunijo. Slovenija je namreč po prvem dnevu zaostajala z 0:2, na koncu pa po izjemnih predstavah naših dveh dobila obračun s 3:2. Pravzaprav se je prvič po osmih letih zgodilo, da je kateri od reprezentanc v tem tekmovanju uspel takšen preobrat.

Andrej Kraševec skoraj ni mogel verjeti, kaj jim je uspelo v Kopru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Treba bo vse prespati in malo razmisliti"

Precej glasno in čustveno je bilo tudi na slovenski klopi, ko je vsak posameznik, z Andrejem Kraševcem na čelu, spodbujal igralki na igrišču. Tudi takrat, ko ni šlo vse po načrtih. Kraševec je ves konec tedna poudarjal, da ostaja optimist in da je tudi sicer v življenju večni optimist. "Zame ni nikoli predaje," je dejal in priznal, da je bilo njemu in vsej ekipi na klopi še težje kot Kaji in Tami na igrišču.

"Vsa čast dekletoma. Izgubili smo v prvem nizu, potem sta se pobrali. V tretjem nizu je šlo nekaj točk v našo korist. Vesel sem in brez besed. Treba bo vse prespati in malo razmisliti. To, kar nam je uspelo, je neverjetno," je po nedeljski zmagi v dvojicah zbiral besede in se spomnil dogodka izpred nekaj let.

"Naj povem, da smo pred petimi ali šestimi leti, ko smo sedeli skupaj s predsednikom strokovnega sveta (Marko Por, op. p), rekli, da bosta Tamara in Kaja prinesli odločilno točko za svetovno skupino. In točno to se je zgodilo. Vesel sem, da smo ubrali pot, ki je očitno prava. Uspelo nam je."

Andrej Kraševec s svojimi izbrankami in pomočniki. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V petek ga je občutek varal, v nedeljo ne

Slovenska reprezentanca je šla v dvoboj z Romunijo odločno in optimistično, a so v petek po uvodnih dveh dvobojih doživeli hladno prho potem ko je Romunija povedla z 0:2. Marsikdo je mislil, da je slovenska teniška pravljica končana, a Andrej Kraševec zagotovo ni bil med njimi. Priznal je, da je bilo po petkovih dveh porazih nekaj malega razočaranja, a daleč od tega, da so se predali.

"Danes (v nedeljo, op. p.) sem imel kar dober občutek, da bomo zmagali, ampak takšnega smo imeli že v petek in se ni izšlo. Na koncu se je v vsem malce 'skrajšala roka'. To, da smo z 0:2 prišli na 3:2, je neverjetno. Gledalci so bili fenomenalni, še boljši kot v soboto. Igrati pred takšnim občinstvom je res nekaj neverjetnega." In kaj je odločilo tekmo? "Jaz menim, da ekipa. Ne samo igralke, ampak tudi vsi preostali, ki so bili poleg … To vzdušje v ekipi in da se nikoli ne predamo. Mislim, da je to ključ do uspeha."

"Menim, da lahko tudi tam dosežemo kakšen velik rezultat, ampak moramo počakati." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Novembra slovensko ekipo čaka zaključni turnir, kamor se je uvrstilo najboljših dvanajst reprezentanc sveta. Zdaj je med to elito tudi Slovenija. In dejstvo je, da slovenska reprezentanca tja ne odhaja z belo zastavo.

"Menim, da lahko tudi tam dosežemo kakšen velik rezultat, ampak moramo počakati. Moramo izvedeti, kje bo in kdo bo naš nasprotnik. Sploh še pogledal nisem, kdo vse se je kvalificiral," je dodal Kraševec, nekdaj tudi sam uspešen teniški igralec.

