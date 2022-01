Usoda Novaka Đokovića: danes je vse tiho

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na vrsti je že deveti dan avstralske sage, ko naj bila znana usoda Novaka Đokovića, prvega teniškega igralca sveta. Avstralske oblasti se namreč že od ponedeljka odločajo, ali bodo 34-letnemu teniškemu igralcu preklicale vizum in ga poslale domov.

V noči na četrtek so mnogi avstralski mediji napovedovali, da bo odločitev ministrstva za priseljevanje padla že v srednih večernih urah po slovenskem času. Pravzaprav je bilo že bolj ali manj jasno, da bodo Đokoviću preklicali vizum. Na koncu iz tega ni bilo nič. Novak je pod avstralskim soncem opravil še en trening in bil v četrtkovem žrebu za OP Avstralije. Tam je v prvem krogu dobil za svojega nasprotnika rojaka Miomira Kecmanovića. Danes je o napovedih vse tiho. Ali to pomeni zatišje pred viharjem?

Novak Đoković te dni normalno trenira. Foto: Guliverimage

Če se bo Alex Hawke, minister za priseljevanje, v petek dejansko odločil, da Srbu prekličejo vizum, to še ne pomeni, da je zgodba zaključena. Novak Đoković oziroma njegova odvetniška ekipa ima možnost pritožbe. Viri blizu prvega igralca sveta pravijo, da če bodo v petek Novaku preklicali vizum, upajo, da bo po pritožbi vse odločeno do nedelje. V ponedeljek se že začne prvi letošnji turnir za grand slam – OP Avstralije.

Verjeten je tudi scenarij, da Đoković sprejme odločitev vlade in potihoma odide domov. A po zdaj videnem, je ta scenarij bolj malo verjeten.

Scott Morrison, predsednik avstralske vlade, je bil na četrtkovi novinarski konferenci zelo redkobeseden glede Đokovića. Foto: Reuters

Avstralske oblasti naj bi pripravljale obsežno dokumentacijo

Viri blizu avstralske vladne strani pravijo, da se ta vse bolj nagiba k temu, da bi Novaka Đokovića poslala domov. Na ministrstvu za priseljevanje naj bi pripravljali obsežno dokumentacijo, ki bi bremenila enega najboljših igralcev sveta. In to naj bi bil tudi razlog, zakaj se ta primer že tako dolgo vleče. V zgodbi Novaka Đokovića je kar nekaj nejasnosti. Eno od njih je priznal tudi Đoković, potem ko je šel na intervju, okužen z novim koronavirusom, in to kljub temu, da je vedel, da je okužen.

Avstralska in tudi svetovna javnost sta zelo razdeljeni glede tega primera, in zdi se, da je avstralskim oblastem stvar ušla izpod nadzora. Zagotovo pa v ozadju potekajo vroči pogovori, kako stvar najbolje izpeljati. Pa bomo to končno izvedeli že v petek?

Včeraj smo pisali, da so proti Đokoviću preiskavo odprle tudi španske oblasti, a so to Španci zanikali.