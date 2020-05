Tudi vodja ATP ne ve, kaj bo s tenisom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navkljub grožnji, da bo zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana celotna teniška sezona 2020, vodja Združenje poklicnih igralcev (ATP) Andrea Gaudenzi ostaja optimističen. V pogovoru za Reuters je povedal, da se zadeve loteva postopoma in da je trenutno nemogoče govoriti o situaciji čez pol leta.

Sezona profesionalnih teniških turnirjev je bila prekinjena v začetku marca in se pred 13. julijem zagotovo ne bo nadaljevala. Wimbledon je odpovedan, Roland Garros je prestavljen na september, US Open, ki bi se moral začeti v New Yorku konec avgusta, pa je pod velikih vprašajem.

Veliko ljudi, vključno z zmagovalcem 19 grand slamov Rafaelom Nadalom, je prepričanih, da turnirji 2020 širom sveta niso realni, predvsem zaradi dolgih letalskih potovanj.

Nespametno bi bilo, če bi odpovedali vse

"Nespametno bi bilo, da bi že zdaj odpovedali vse turnirje do konca leta. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo. Razmišljamo optimistično in pripravljamo različne scenarije," je za Reuters dejal Gaudenzi.

Foto: Reuters

Vodstvo ATP si je zadalo več časovnih okvirov, v katerih bo odločalo o nadaljevanju sezone. Do 15. maja želi sprejeti odločitev, kako bo s turnirji po 13. juliju, v začetku junija pa bo ATP dal smernice za turnirje v avgustu. Tedaj je na sporedu tudi največji turnir v Sloveniji, challenger v Portorožu.

"Naša največja težava so potovanja z letali ter dejstvo, da se države različno lotevajo pandemije oziroma sproščanja ukrepov. Situacija v Avstraliji je povsem drugačna kot na primer v Veliki Britaniji. Na Švedskem na primer, ki so se zadeve lotila malce drugače, bi lahko že danes igrali turnirje," je dodal 46-letni Italijan, ki je na čelu ATP od januarja letos.

Združitev ATP in WTA ? Zdi se mu smiselno.

V pogovoru za Reuters je spregovoril tudi o razmišljanjih, da bi se združenji ATP in WTA združili pod eno streho, ter o finančni pomoči, ki jo bodo zaradi izostanka turnirjev deležni igralci, ki so uvrščeni nad 150. mestom na svetu.

Foto: Reuters

"Zamisel o združitvi se mi zdi smiselna, saj oboji želimo, da tenis postane še močnejši," je dejal Gaudenzi, ki je kot igralec po lestvici ATP priplezal do 18. mesta.

Tudi v luči združitve so ATP, WTA in Mednarodna teniška zveza (Itf) zbrali šest milijonov dolarjev, ki jih bodo razdelili med približno 800 igralk ter igralcev.

"Zelo sem zadovoljen, da smo tako hitro in s skupnimi močmi nabrali denar, ki ga ti igralci zelo potrebujejo. Upam, da se bodo čim prej vrnili na igrišča, kajti če bo ta kriza trajala dlje časa, bo moral marsikateri igralec postaviti lopar v kot," je zaključil Andrea Gaudenzi.