Trener Novaka Đokovića: Tudi jaz sem bil malo nor #video

Đoković se je spraševal, ali mu bodo kdaj oprostili

Že v preteklosti, kot tudi na zadnjem OP Avstralije, smo lahko videli kako Novak Đoković pogleduje k svoji ekipi, se jezi in kriči na njih. Največkrat je tarča njegovih izbruhov Goran Ivanišević, ki velikokrat svojega varovanca le začudeno gleda in mu prigovarja, da se umiri.

"Povej mi, kaj naj naredim. Že tretjič te sprašujem. Govori mi, govori mi," je bila samo eno izmed sporočil, ki jih je Nole namenil svojemu trenerju.

"Zakaj se smeješ Goran?" je Novak Đoković med govorom, ko se je zahvaljeval svoji ekipi, vprašal Splitčana. "Ne vem, ali mi boste kdaj oprostili, kar sem vam delal v vseh teh letih, ampak ta lovorika je toliko vaša, kakor tudi moja," je v veselem razpoloženju razlagal 35-letni Đoković.

"Če ne dobite ene ali dve tekmi, dobite odpoved. Štejejo se samo turnirji za grand slam." Foto: Reuters

Poraz ali dva in že lahko dobiš odpoved

Po veliki zmagi Srba je pred novinarje stopil tudi Goran Ivanišević, ki je dejal da bi se vsaj 97 odstotkov igralcev po takšni diagnozi umaknilo s turnirja. "Ampak ne on. Dal je vse od sebe in bil je vse boljši in boljši. Najbolj strah me je bilo v dvoboju proti Dimitrovu. Vseeno mu je uspelo vse premagati in osvojiti turnir. Postaja vse bolj nor, ampak v pozitivnem smislu," je uvodoma povedal Ivanišević, ki je svoje delo enačil z nogometom.

Eden izmed izpadov Novaka Đokovića.

"Tudi sam sem bil teniški igralec in tudi jaz sem bil malo nor. Razumem ga, kako se počuti in razumem njegova čustva. To je tako, kot da ste trener Real Madrida, kjer je pritisk. Če ne dobite ene ali dve tekmi, dobite odpoved. Štejejo se samo turnirji za grand slam, a to je dober izziv," je na novinarski konferenci na OP Avstralije razlagal 51-letni Hrvat.

Ekipa Novaka Đokovića je velikokrat na udaru, potem ko se Srb jezi. Foto: Reuters

Obeta se še zanimivo leto

Beograjčan je v Melbournu dosegel svoj 22. turnir za grand slam in se na vrhu lestvice izenačil z Rafaelom Nadalom. Teniška sezona se je začela, zato bo zanimivo spremljati, kako se bo vse skupaj odvijalo. S tem se strinja tudi Ivanišević. "To je bitka med Srbijo in Španijo. Trenutno je izid 22:22. To bo še zelo zanimivo leto."

Tudi Goran Ivanišević je imel v karieri svoje trenutke.

Kako Djokovic nece bit najbolji na svitu kad mu je Goran Ivanisevic trener pic.twitter.com/dS54ITgkSo — ₿runo ◢ ◤ (@YaBoiBru) January 29, 2023

