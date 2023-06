Trener Đokovića razkril, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati

Novak Đoković je po zmagi na OP Francije tudi svoji ekipi namenil nekaj besed in ob tem omenil, da se dobro zaveda, da je z njim včasih zelo težko delati. To je nekoliko bolj podrobno razložil na novinarski konferenci, že pred tem pa dejal, da ljudje ne vedo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, ko "muči" člane svoje ekipe.

"Včasih oddajam takšno energijo, da se mi nihče ne sme približati." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Tudi zunaj igrišča sem zahteven"

"Mogoče bodo nekatere stvari napisane v knjigi. Goranovi ali moji. V času turnirja za grand slam sem zelo naporen. Tega se zavedam, to vedo moja ekipa, žena in straši. Vsakdo, ki je ob meni, ve, da se mi mora v določenih trenutkih umakniti s poti. Včasih oddajam takšno energijo, da se mi nihče ne sme približati. Potrebujem svoj čas. Na igrišču mi včasih popustijo živci. Tudi zunaj igrišča sem zahteven, ker vem, kaj potrebujem. Zelo dobro se poznam in pričakujem, da vsak da vse od sebe. Da so vsi osredotočeni na misijo. Če bi bilo preprosto, bi bil vsak tukaj," je bil precej odkrit 23-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Goran Ivanišević v objemu svojega varovanca Foto: Guliverimage

Ivaniševič priznal: Ni lahko z njim

Pred novinarje je po zgodovinski zmagi Đokovića stopil tudi Goran Ivanišević, ki je ponavadi brez dlake na jeziku. Tudi on se ni mogel izogniti vprašanju o tako imenovanem mučenju, ki naj bi se dogajalo za zaprtimi vrati.

"Zvezal nas je z lisicami in nikamor nismo smeli. Ni lahko z njim, sploh ko stvari ne gredo po načrtu. Tukaj smo, da mu pomagamo in da se počuti bolje. Nikoli ni lahko in lahko je zapleteno. Mučil nas je, pulil nam je nohte, nas udarjal, ne smem vam razkriti, kaj vse nam je počel," je v šali pripovedoval legendarni Splitčan in razkril, kako približno poteka njihov dan.

"Začnemo ob osmih zjutraj in delamo do šestih popoldne. Vstane, pride in reče, da mu bekhend ni šel najbolje, čeprav mi menimo, da je bil odličen. Potem pride in reče, da servis ni dober. On je genij, perfekcionist in takšnim ljudem vedno nekaj manjka. Zaradi zadnjih dveh dvobojev sem ponosen nanj. Rekel sem mu, naj se neha pogovarjati z nami, če želi dobiti turnir. Ko se je mučil proti Carlosu Alcarazu in Casperju Ruudu, ni vpil na nas. Ni se obračal, ampak je ostal osredotočen. Še posebej proti Carlosu. Najboljši tenis igra, ko ne porablja energije za nepomembne stvari."

Novak Đoković je bil proti Carlosu Alcarazu še bolj lačen uspeha. Foto: Reuters

Ivanišević je povedal, da so Novaku tuji mediji naredili uslugo, ko so pisali, da proti Carlosu Alcarazu nima nobenih možnosti. V takem primeru namreč postane še trikrat bolj lačen uspeha

"Ne morete reči, da je Alcaraz favorit proti Đokoviću. Zelo rad imam Carlosa in zmagal bo na še veliko turnirjih za grand slam. Da, prišel je v boljši formi, a to je turnir za grand slam, tu so pomembni živci. Videli ste, kaj se mu je zgodilo. Đoković to ve in čaka. Kot je povedal Andy Roddick, najprej ti vzame noge, nato dušo, potem ti izkoplje grob in te pokoplje. Obožujem Carlosa. Za tenis je nekaj novega, vesel je, smeji se in ima odlične ideje na igrišču, je pa še mlad in ne morete staviti nanj proti Novaku."

Novak Đoković se med dvoboji velikokrat jezi na svojo ekipo. Foto: Guliverimage

Ivaniševiću je všeč, ko ga razpiz...

Tudi letos smo na Roland Garrosu lahko nekajkrat videli, kako so žvižgali 36-letnemu Srbu. Še posebej takrat, ko je prosil za zdravniško pomoč. A ob takih primerih se Ivaniševiću samo smeji.

"Vem, da ga to spravlja ob živce. Karkoli naredi, mu žvižgajo. Ko igra proti nekomu drugemu, navijajo za to, da njegov nasprotnik ne bi odšel domov in bi ostal na turnirju. Meni je všeč, ko ga razpiz..., saj igra še bolje. Moram reči, da sem ponosen na to, kako miren in zbran je ostal v polfinalu in finalu. Pogrešam njegovo dretje, postane dolgočasno," je v šali pripomnil Ivanišević.

Preberite še: