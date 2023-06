Kakšna je njegova prihodnost po zgodovinskem uspehu?

V nedeljo se je na OP Francije pisala zgodovina, saj je Novak Đoković osvojil rekordno, 23. zmago na turnirjih za grand slam. S tem je prehitel Rafaela Nadala, ki jih ima v svoji vitrini 22, medtem ko jih ima danes že upokojeni Roger Federer 20. Ob tem se znova postavlja vprašanje, kdo je najboljši igralec vseh časov. Kakšen je bil odgovor Novaka Đokovića?

"Ne bom rekel, da sem največji, ker je to nespoštljivo do vseh najboljših igralcev v različnih obdobjih. Vsaka generacija je imela svoje junake, ki so ji utirali pot. To razpravo puščam drugim. Sam imam močno vero, verjamem vase in v vse, kar sem sposoben narediti. Ta lovorika je še ena potrditev, da lahko igram vrhunski tenis. Vsako leto so mi turnirji za grand slam najpomembnejši. Če bi mi nekdo rekel, da bom zmagal na prvih dveh, bi takoj podpisal."

Foto: Guliverimage

Še vedno je motiviran in noče še končati

Beograjčan je vedel, da pred Parizom ni bil v najboljši formi. Zaveda se, da se veliko igralcev počuti neprijetno, ko proti njemu igrajo pet ur. Želi si, da bi se tudi v prihodnje tako počutili. Ve, da je veliko vredno, če ima psihološko prednost.

"Vesel sem, ko je vsega konec, prav tako čutim veliko olajšanje. Vesel sem, da je vsega konec, ker se moraš vsak dan spopadati s pritiski in pričakovanji. Blagoslovljen sem, da sem to lahko delil z družino, ženo, otroki … Toda pot še ni končana. Še vedno sem motiviran, nočem končati zdaj, ko zmagujem na turnirjih za grand slam. Veselim se že Wimbledona," se je že nekoliko v prihodnost zazrl Đoković, ki je od tega tedna znova na vrhu lestvice ATP.

Zakaj v soboto ni treniral?

Pred finalnim dvobojem je bilo kar nekaj ugibanj, saj v soboto, dan pred finalnim dvobojem, ni treniral. A kot je dejal sam, to na turnirjih za grand slam počne že nekaj časa.

"Na OP Avstralije je bilo razlogov za okrevanje več, saj sem mogel zdraviti nogo. Tukaj nisem imel resnih poškodb, ampak sem bil zaradi igranja že utrujen. Govoril sem z ekipo in ugotovili smo, da si moram nabrati novih moči. Vaje, fitnes, da ohranim ogrete mišice. Mislim, da je bila to prava poteza. Tudi kot starš imam svoje odgovornosti. Rad sem v gozdu, gledal sem nogometno ligo prvakov in dobro sem spal. To je del moje rutine. Kaj bom delal v prihodnjih dneh? To bo čas za proslavljanje in zabavo. To pogrešam. Zdaj je čas za sprostitev in družino. Ni prav veliko časa, saj je sezona na travi za vogalom. Zame bo to samo Wimbledon. Kmalu bom šel v London, kjer bom treniral za nov grand slam."

Foto: Guliverimage

Ali lahko zdaj resno razmišlja o novem mejniku?

Srb ima na turnir na sveti travi zelo lepe spomine, saj je tam slavil že sedemkrat. Pravzaprav je na sveti travi zmagal na zadnjih štirih turnirjih in tudi letos velja za favorita. Ob zmagi na OP Francije, ko je osvojil drugi letošnji turnir za grand slam, so se že začela pojavljati ugibanja, ali lahko letos osvoji koledarski grand slam (vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni, op. p.) Nole je še pred zmago v Parizu dejal, da bo o tem začel resneje razmišljati, če bo zmagal na Roland Garrosu.

