To je težavnega Kyrgiosa ganilo do solz #video

Nick Kyrgios, ena bolj kontroverznih osebnosti svetovnega tenisa, je za vsak as, ki ga bo dosegel v avstralskem delu sezone, obljubil po 200 evrov pomoči. Že danes jih je v dvoboju z Nemcem Jan-Lennardom Struffom dosegel 20.

"Podpreti želim tiste, ki jih je požar prizadel. Doniral bom po 200 dolarjev za vsak as, ki ga bom dosegel letos poleti," je po poročanju STA napovedal Avstralec, ki je k pomoči povabil tudi druge zvezdnike.

V akciji se mu je že pridružil soigralec iz avstralske reprezentance Alex de Minaur, ki bo za vsak dosežen as dal po 250 dolarjev. "Njegova poteza mi je všeč, a bom dal za vsak as nekaj več, saj ne verjamem, da jih bom dosegel toliko kot Nick," je dejal de Minaur. Po 200 dolarjev na as bo prispevala tudi Samantha Stosur.

Aktivna je tudi tamkajšnja teniška zveza, kjer so za 15. januar napovedali ekshibicijsko tekmo "najboljših igralcev na svetu", izkupiček pa bo v celoti namenjen žrtvam ognjenih zubljev. Tennis Australia pa je že namenil milijon dolarjev za obnovo teniških igrišč, ki so jih uničili požari, in najavil druge vrste pomoči.

Akciji so se pridružili tudi na turnirju v Brisbanu, kjer računajo, da bodo zbrali 150 tisoč dolarjev. Pri avstralski zvezi pa si želijo k akciji privabiti še organizatorje turnirjev v Melbournu, Adelajdi in Hobartu.

Med igralci kriketa sta Cris Lynn in Glenn Maxwell za dosežene šestice obljubila po 250 dolarjev.

"Hej, fantje. Za vsako šestico, ki jo bom letos dosegel v tekmovanju Big Bash League I, bom Rdečemu križu prispeval po 250 dolarjev," je tvitnil Lynn. "Všeč mi je, Lynny!! Tudi jaz bom prispeval po 250 dolarjev," pa mu je odgovoril Maxwell.

Hey Guys, for every six I hit in this years Big Bash League I will donate $250 towards the Red Cross Bushfire Appeal. It is special to see so many athletes from various sports getting in behind the real heroes who are fighting to save lives and properties around our country 🙏 pic.twitter.com/9MVwNg81GE