Pred požari beži na tisoče ljudi, pogrešajo več oseb

V Novem Južnem Walesu so izredno stanje zaradi požarov razglasili že tretjič v tej sezoni, v Viktoriji pa prvič v zgodovini te zvezne države. Samo v Viktoriji pogrešajo 28 ljudi. Oblasti pozivajo ljudi, naj nujno zapustijo območja, ki jim grozi ogenj, poroča STA.

"Pozivamo ljudi, naj odidejo, da si rešijo življenje. Če tega ne bodo storili, bomo poslali policijo, da bodo razumeli ta poziv," je sporočila Lisa Neville, ki je v Viktoriji pristojna ministrica za izredne razmere.

Terrifying footage shows a woman battling a raging wildfire that threatened her Victoria home, using just a handheld hose. https://t.co/jYJUK0TfJG pic.twitter.com/mq7K1JG9kW — ABC News (@ABC) January 3, 2020

"Še vedno je čas, da se umaknete," pa poziva predsednica vlade države Novi Južni Wales Gladys Bereijiklian. "Če vam ni treba biti na območju, morate oditi. Čas za to se izteka," je dejala.

Kolone vozil od Sydneyja do Canberre

Pozivom po poročanju STA sledi na tisoče lokalnih prebivalcev in turistov, ki bežijo z okoli 300 kilometrskega obalnega pasu. Kolone vozil na cestah se vijejo od Sydneyja do Canberre.

Na območjih, ki so zaradi požarov odrezana od sveta, se ob tem spoprijemajo tudi s pomanjkanjem hrane, goriva in drugih osnovnih potrebščin.

Največja evakuacija doslej

Minister Novega Južnega Walesa za promet Andrew Constance je opozoril, da poteka doslej največja evakuacija ljudi iz regije in da so razmere zahtevne. Vojaška letala in helikopterji poskušajo oskrbovati odrezana območja z nujnimi potrebščinami, zlasti z vodo in hrano.

Požari v Avstraliji so doslej terjali 19 smrtnih žrtev. Položaj pa naj bi se v soboto še dodatno zaostril, saj pričakujejo nov vročinski val. Doslej je pogorelo več kot 5,5 milijona hektarjev površin, kar je več, kot na primer meri površina Nizozemske. Uničenih je bilo okoli 1.400 domov.