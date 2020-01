Požari krojijo tudi smernice teniških turnirjev

"Zdravje igralk, navijačev, prostovoljcev in organizatorjev tekmovanj je na prvem mestu. Strokovnjaki za vreme in gasilske službe so ocenili, da ni možnosti, da bi se razmere do ponedeljka uredile, zato smo se odločili, da turnir izvedemo drugje," je za spletno stran zapisala vodja turnirja v avstralski prestolnici Kim Kachel.

"Zahvaljujemo se tudi teniški zvezi v Bendigu, da bo gostila turnir in nam pomagala," je še dodala ob napovedi, da se bo turnir preselil v malo mestece, ki leži približno 130 km severno od Melbourna.

Turnir v Canberri za številne igralke velja kot priprava za uvodni grand slam sezone, ki se bo 20. januarja začel v Melbournu.

Razmere v avstralski prestolnici so zaradi požarov trenutno neznosne. Onesnaženost zraka je zaradi ognjenih zubljev in dima največja na svetu med večjimi mesti, so še sporočile pristojne službe v Avstraliji.