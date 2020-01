Teniško najstnico zaradi nedavne smrti očeta spravili v jok

Osemnajstletna Amanda Anisimova je tista igralka mlade generacij, ki bi v prihodnosti lahko krojila sam vrh svetovnega ženskega tenisa. Trenutno 24. igralka sveta je lani opozorila nase, ko je v tretjem krogu OP Francije premagala Simono Halep.

"Najhujša stvar, ki se mi je zgodila v življenju"

Le dva meseca po tem je mlada teniška igralka doživela družinsko tragedijo. Nenadno ji je zaradi srčnega napada umrl oče, ki je bil tudi njen trener. Star je bil 52 let in umrl je le nekaj dni pred začetkom OP ZDA in teden dni pred njenim 18. rojstnim dnevom.

"To je bila najhujša stvar, ki se mi je zgodila v življenju. Bilo je zelo težko," je pred dnevi za New York Post povedala mlada teniška igralka, ki očitno še ni prebolela smrti svojega očeta.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Ali moramo res govoriti o tem?"

Po porazu v drugem krogu OP Avstralije je Amanda padla v jok, potem ko jo je eden izmed novinarjev vprašal, kako se počuti, ko je na turneji ne spremlja več njen oče. "Ali moramo tako kmalu po dvoboju res govoriti o tem?" je bil odgovor Američanke, ki je za tem planila v jok. " Stvari so še vedno zelo težke, a sem vseeno zelo vesela, da sem lahko igrala na OP Avstralije, ki je moj najljubši turnir za grand slam," je dodala Anisimova, ki se je lani na OP Avstralije prebila do četrtega kroga.

Po tem se je na družabnih omrežjih oglasil Nick Kyrgios, ki se je mladi teniški igralki postavil v bran. "To me tako jezi. Imejte srce, to ni pošteno. Amanda, glavo gor," je na svoj profil zapisal Kyrgios.

This makes me so mad. Have a heart and please feel, it’s not fair. Keep your head up Amanda ❤️🙏🏽 #alwayswatching https://t.co/gaoA8SlOFY — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 21, 2020

Foto: Gulliver/Getty Images

Sanjska pogodba z znamko Nike

Njeno uspešno zgodbo je prepoznala tudi športna znamka Nike. Najstnica naj bi podpisala astronomsko pogodbo, ki naj bi bila primerljiva s pogodbo Marije Šarapove. Rusinja je za osemletno pogodbo dobila 70 milijonov dolarjev (62 milijonov evrov).

Anasimova ni želela govoriti o nobenih številkah, a je dejala, da je zelo vesela, da Nike verjame vanjo. "Sponzorirajo me že od 13 leta. Lepo je videti, da še vedno verjamejo vame in upam, da mi bodo zaupali do konca moje kariere," je pred dnevi razkrila mlada igralka.