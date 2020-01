Aljaž Bedene o trdovratnem Avstralcu: Nikakor ni popustil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Bedene je bil zadovoljen s svojim servisom. Foto: Gulliver/Getty Images

Aljaž Bedene je imel v prvem dvoboju vse prej kot lahek dvoboj, saj je na igrišču preživel štiri ure, potem ko sta z domačinom Jamesom Duckworthom igrala pet nizov. Dvoboj se je na koncu končal z izidom 6:4, 6:7 (5), 6:7 (5), 6:2, 6:4. Za Aljaža je to prvič, da se je v deželi "tam spodaj" prebil skozi prvi krog.

"Zadovoljen sem, sploh s četrtim in petim nizom, ki sem ju odigral tako, kot je treba. Dvoboj bi lahko dobil tudi v treh nizih. Čutil sem, da sem boljši igralec. Nasprotnika so reševali dobri servisi, vztrajnost … Nikakor ni popustil, sploh takrat, ko sem imel jaz pol priložnosti ali priložnosti. Sicer sem se na splošno počutil boljši nasprotnik, kar sem na koncu tudi dokazal. Vesel sem te zmage," je uvodoma povedal 55. igralec sveta, ki je bil v svoji igri zadovoljen s servisom in osredotočenostjo.

Do četrtka bo nared za nov dvoboj

Za 30-letnega teniškega igralca pa v Avstraliji ni pravega počitka. V sredo zjutraj ga čaka dvoboj v dvojicah, kjer bo združil moči z Urugvajcem Arielom Beharjem. In koliko moči je našemu igralcu pobralo po dvoboju proti Duckworthu?

"Nad tremi urami je dvoboj lahko fizično kar naporen. V sredo igram igro dvojic, kar pomeni, da ne bom igral posamičnega dvoboja. To mi ustreza. Za četrtkov dvoboj se bom poskušal čim bolj regenerirati. Mislim, da bom dobro pripravljen. Morda situacija trenutno ni najbolj optimalna, ampak tako je. Tako se pač igra na turnirjih za grand slam."

Aljaž Bedene bo proti Gulbisu igral drugič v karieri. Foto: Gulliver/Getty Images

Ve, kaj lahko pričakuje od Latvijca

Aljaž si želi, da bi iz kroga v krog igral bolje in bil še bolj samozavesten. V drugem krogu bo njegov nasprotnik Ernests Gulbis, ki je bil nekdaj že deseti igralec sveta. Latvijec se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije, v prvem krogu pa je premagal Kanadčana Félixa Augerja-Aliassimeja. Bedene in Gulbis sta leta 2015 igrala na OP ZDA. Dvoboj je po predaji Gulbisa dobil naš igralec.

"Ne razmišljam veliko o njem. Nekako vem, kaj lahko pričakujem od njega. Osredotočil se bom na svojo igro in želim se čim bolje pripraviti na ta dvoboj," nam je še v kratkem pogovoru razkril Bedene.