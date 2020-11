Zidanškova uvodoma uspešna v Linzu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodnem krogu konkurence dvojic je skupaj z Nizozemko Arantxo Rus, s katero sta četrti nosilki, ugnala Romunko Laura-Ioano Paar in Nemko Julio Wachaczyk s 6:4 in 6:2.

V četrtfinalu Zidanškovo in Rusovo čakata boljši iz dvoboja med Britanko Jodie Anno Burrage in Nemko Sabine Lisicki ter Norvežanko Ulrikke Eikeri in Rusinjo Jano Sizikovo.

Zidanškova bo sicer igrala tudi v posamični konkurenci, kjer se bo v 1. krogu merila prav s svojo partnerico iz dvojic.