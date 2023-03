Medvedjev najboljši v Dubaju, de Minaur v Acapulcu

Rus Danil Medvedjev je zmagovalec turnirja ATP 500 v Dubaju. V finalu je premagal rojaka Andreja Rubljova s 6:2 in 6:2. V Santiagu se bosta v nedeljo za lovoriko pomerila Čilenec Nicolas Jarry in Argentinec Tomas Etcheverry, Avstralec Alex de Minaur je osvojil turnir v mehiškem Acapulcu.

Za 27-letnega Danila Medvedjeva je to tretji zaporedni naslov po Rotterdamu in Dohi ter osemnajsti v karieri. Na poti do končnega slavja je v polfinalu v dveh nizih izločil prvega igralca na svetu Srba Novaka Đokovića. Hkrati je bila to njegova štirinajsta zmaga v nizu.

Andrej Rubljov je moral s porazom predati Medvedjevu številko ena ruskega tenisa. Na novi razpredelnici bo Medvedjev skočil na šesto mesto, Rubljov pa nazadoval na sedmo.

Rubljov je moral s porazom predati Medvedjevu številko ena ruskega tenisa. Foto: Reuters

Slabi dve leti mlajši Rubljov ni ubranil lanske zmage v Dubaju in ostaja pri trinajstih naslovih ATP.

Sedma lovorika Avstralca

Avstralski teniški igralec Alex de Minaur je zmagovalec turnirja ATP 500 v mehiškem Acapulcu z nagradnim skladom 2,053 milijona evrov. V finalu je po 2:27 ure s 3:6, 6:4 in 6:1 premagal Američana Tommyja Paula in prišel do svoje sedme zmage v karieri, brez dvoma pa najbolj odmevne. De Minaur je na poti do zmage izločil tudi desetega igralca sveta, Holgerja Runeja.

Alex de Minaur bo v ponedeljek 18. igralec sveta. Foto: Reuters

S 500 točkami se bo 24-letni Avstralec na lestvici ATP povzpel na 18. mesto na svetu. Doslej je bil v karieri najboljši 15. "Počutim se odlično, občutek je neverjeten," je dejal de Minaur na igrišču po zmagi: "Zavedam se trdega dela, ki sem ga vložil, da sem lahko tukaj in lepo je videti rezultate. Ne zgodi se velikokrat, da turnir osvojiš tako suvereno in to je lepa popotnica za Indian Wells in Miami."

Čilenec in Argentinec za lovoriko v Santiagu

Čilenec Nicolas Jarry in Argentinec Tomas Etcheverry se bosta v čilskem Santiagu pomerila v finalu teniškega turnirja ATP 250 z nagradnim skladom 677.030 evrov. Domačin Jarry je v polfinalu ugnal Španca Jaumeja Munarja z 1:6, 7:6 in 6:1, Etcheverry pa je bil s 7:5 in 6:3 boljši od rojaka in tretjega nosilca Sebastiana Baeza.

Jarry bo pred domačimi navijači naskakoval svojo drugo turnirsko zmago. Do zdaj je 27-letni Čilenec slavil le v švedskem Bastadu julija 2019, pred tem pa je dvakrat v finalu izgubil. V tokratnem finalu mu bo nasproti stal štiri leta mlajši Argentinec, ki bo sploh prvič zaigral v finalu turnirja na najvišji ravni.

Dubaj, ATP (2.855.495 dolarjev):

- finale:

Danil Medvedjev (Rus/3) - Andrej Rubljov (Rus/2) 6:2, 6:2.



Santiago, ATP 250 (677.030 evrov):

- polfinale:

Nicolas Jarry (Čil) - Jaume Munar (Špa) 1:6, 7:6 (4), 6:1;

Tomas Etcheverry (Arg) - Sebastian Baez (Arg/3) 7:5, 6:3.