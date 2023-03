Slabe novice za Đokovića iz ZDA, zadnje upanje je predsednik Biden

Senator iz ameriške zvezne države Florida Rick Scott je potrdil, da so 22-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam zavrnili vstop v ZDA. Edino upanje, da bi 35-letni prvi igralec sveta nastopil na turnirjih v Indian Wellsu od 6. do 19. marca in v Miamiju od 19. marca do 2. aprila, je ameriški predsednik Joe Biden, ki bi lahko preklical odločitev o zavrnitvi vstopa v državo.

Floridski senator Scott, ki se mu je pridružil tudi senator Marco Rubio, oba sta republikanca, sta sopodpisala pismo predsedniku Bidnu, v katerem predsednika pozivata, naj teniškemu zvezdniku odobri izjemo.

Vstop v ZDA je trenutno omogočen vsem osebam, ki so polno cepljene proti novemu koronavirusu. Kot trenutno velja, Novak Đoković, ki ni cepljen, ne bi smel potovati v Združene države na oba naslednja turnirja.

Bo ameriški predsednik preklical odločitev o zavrnitvi vstopa Novaka Đokovića v ZDA? Foto: Reuters

"Ugotovili smo, da je vaša administracija prejela zahtevo za opustitev pogoja za predložitev potrdila o obveznem cepljenju, kar velja za vse tuje potnike, ki vstopajo v Združene države. Piševa vam, da bi vas pozvala, da odobrite zahtevano izjemo, da lahko Đoković nastopi na teniškem turnirju Miami Open, ki bo potekal v Floridi z začetkom 19. marca," sta senatorja zapisala v pismu ameriškemu predsedniku.

Glede na to, da ni bil cepljen proti koronavirusu, je moral Đoković predložiti ustrezno dokumentacijo in napisati vlogo za pridobitev posebnega dovoljenja za vstop v Združene države Amerike. A kot kaže, je bila Đokovićeva prošnja zavrnjena, kar sta potrdil tudi floridska senatorja.

"Prejeli smo informacijo, da je bila Đokovićeva prošnja za vstop v našo državo zavrnjena. Vendar menimo, da je takšno odločitev še mogoče spremeniti," je prepričan Scott.

Washington ne dovoli vstopa v državo necepljenim tujim potnikom

V Indian Wellsu se bo kmalu začel prvi letošnji turnir masters. Foto: Gulliver/Getty Images Kot je pred tem poročala francoska tiskovna agencija AFP, sta tako ameriška teniška zveza in organizatorji odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izkazali podporo Novaku Đokoviću pri njegovi prošnji za vstop v ZDA, kljub temu, da ni bil cepljen proti novemu koronavirusu.

"Novak Đoković je eden največjih šampionov, kar jih je naš šport kdaj poznal. V USTA in US Open upamo, da bo Đoković uspešen v svojem poskusu vstopa v državo in da ga bodo navijači lahko videli v akciji v Indian Wellsu in Miamiju," sta obe organizaciji zapisali v skupni izjavi.

Washington ne dovoli vstopa v državo necepljenim tujim potnikom. Ameriška uprava za varnost v prometu (TSA) je nedavno nakazala, da se ta ukrep ne bo spremenil vsaj do sredine aprila.

Đoković, sorekorder po številu osvojenih grand slamov (22) z Rafaelom Nadalom, je ta teden v Dubaju dejal, da še vedno čaka, ali mu bodo ZDA odobrile vizum.

Ker ni bil cepljen, Đoković lani ni mogel zaigrati na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Tedanje avstralske oblasti so Đokovića, ki je priletel v Avstralijo, iz države izgnale malo pred začetkom turnirja.