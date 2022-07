Romunsko-francoski finale v Varšavi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romunka Ana Bogdan in Francozinja Caroline Garcia sta finalistki turnirja WTA v Varšavi z nagradnim skladom 251.271 dolarjev. Danes potekajo teniški dvoboji tudi na turnirjih v Umagu, Atlanti, Kitzbühlu in Pragi, v Washingtonu in San Joseju pa se igrajo kvalifikacijski obračuni.