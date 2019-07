Najstniška senzacija Wimbledona nemočna v ameriški prestolnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi v tem tednu se teniški igralci merijo na ATP in WTA turnirjih. Teniški turnir WTA v Washingtonu, ki poteka sočasno z moškim, je že v prvem krogu postregel s kar tremi presenečenji. Nastope so namreč že končale tri domačinke. Prva nosilka Sloane Stephens, druga nosilka Madison Keys ter najstniška senzacija Wimbledona Coco Gauff so vse izpadle po dveh nizih.