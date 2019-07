Hrvaški orjak rešil pet zaključnih žogic, a to ni zadoščalo

Nekateri izmed najboljših teniških igralcev in igralk na svetu se v tem tednu potegujejo za turnirske lovorike v Washingtonu in San Joseju. V glavnem mestu ZDA je domači povabljenec Bjorn Fratangelo v razburljivem dvoboju izločil 40-letnega Hrvata Iva Karlovića, ki je v drugem nizu ubranil kar pet zaključnih žogic in dvoboj prevesil v tretji niz. Pri dekletih sta izpadli šesta in sedma nosilka.