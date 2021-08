Estonka in Belorus najboljša v Clevelandu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Estonka Anett Kontaveit je v finalu teniškega turnirja v Clevelandu premagala Romunko Irino Camelio Begu s 7:6 (5) in 6:4. Druga nosilka in 30. igralka sveta je po uri in 55 minutah slavila drugo turnirsko zmago po osvojenem turnirju v 's-Hertogenboschu leta 2017.