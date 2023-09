Znani polfinalisti turnirjev na Kitajskem

Na teniških turnirjih ATP, ki te dni potekata v Chengduju in Zhuhaiju na Kitajskem, so znani polfinalni pari. Nemec Alexander Zverev je v četrtfinalu Chengduja premagal Srba Kecmanovića in ga zdaj čaka spopad za mesto v finalu z Bolgarom Grigorjem Dimitrovom. Ta je v dveh nizih s 6:4 in 6:1 izločil Avstralca O'Conenlla. V drugem polfinalu bosta igrala Rus Roman Safjulin in Italijan Lorenzo Musetti.