V živo: Slovenka v lovu za senzacijo

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan v Strasbourgu na turnirju serije WTA z nagradnim skladom 203.024 evrov pravkar igra finale proti Nemki Angeliqui Kerber. Italijanska teniška igralka Martina Trevisan je dosegla prvo turnirsko zmago na turnirjih serije WTA. V današnjem finalnem obračunu v maroškem Rabatu z nagradnim skladom 251.750 dolarjev je 28-letna igralka iz Firenc po uri in 32 minutah premagala Američanko Claire Liu s 6:2 in 6:1.

Kaja Juvan je odlično začela finalni dvoboj z nemško igralko Angelique Kerber. Hitro je prišla do vodstva s 4:1, nakar se ji je igra zaustavila. Izkušena in bolj renomirana tekmica je nanizala delni izid 5:1 in je bila tik pred tem, da dobi prvi niz, vendar je Slovenka izsilila podaljšek. V tem je bila Kerberjeva bolj prepričljiva in ga končala pri rezultatu 7:5.

Dekleti pravkar igrata drugi set.

Strasbourg, WTA (203.024 evrov): Kaja Juvan (Slo) : Angelique Kerber (Nem/2) 6:7 (5), 4:2 Rabat, WTA (251.750 dolarjev): Finale:

Martina Trevisan (Ita) - Claire Liu (ZDA) 6:2, 6:1.

Preberite še: