Rune in Medvedjev za zmago v večnem mestu

Danec Holger Rune in Rus Danil Medvedjev sta finalista teniškega turnirja ATP v Rimu z nagradnim skladom 7,7 milijona evrov. Rune je v prvem polfinalu po dveh urah in 43 minutah premagal Norvežana Casperja Ruuda s 6:7 (2), 6:4 in 6:2, Medvedjev pa je bil v drugem dvoboju po uri in 40 minutah boljši od Grka Stefanosa Cicipasa s 7:5 in 7:5.