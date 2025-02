Ruska najstnica izločila drugo igralko sveta, Alcaraz izpadel v Dohi

Na teniškem turnirju WTA v Dubaju je 17-letna Rusinja Mira Andrejeva v četrtfinalu izločila drugo igralko sveta Igo Swiatek. Poljakinjo je premagala v dveh nizih s 6:3 in 6:3. V Dohi sta se v četrtfinalu poslovila prvi in drugi nosilec, Španec Carlos Alcaraz in Avstralec Alex De Minaur.