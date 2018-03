Teniški globus, 2. marec

Španec Roberto Bautista in Francoz Lucas Pouille sta finalista teniškega turnirja ATP v Dubaju. Španec je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 3,07 milijona dolarjev premagal Tunizijca Maleka Jazirija s 6:3 in 6:4, Francoz pa je bil boljši od Srba Filipa Krajinovića s 6:3, 6:7 (4) in 7:6 (5).