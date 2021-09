Tretja nosilka pretrd oreh za Juvanovo, v finalu še italijansko presenečenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu teniškega turnirja WTA 250 Zavarovalnica Sava v Portorožu se bosta pomerili Italijanka Jasmine Paolini in Američanka Alison Riske. Prva je izločila drugo nosilko Julijo Putincevo iz Kazahstana z 1:6, 6:3 in 6:4, tretja nosilka pa je s 6:0 in 6:4 premagala Slovenko Kajo Juvan.

V prvem polfinalu je Paolinijeva po dveh urah in 14 minutah igre premagala drugo nosilko Julijo Putincevo iz Kazahstana z 1:6, 6:3 in 6:4.

Italijanka, 87. na svetovni računalniški lestvici, bo prvič igrala v finalu turnirja WTA, Riskejeva, ki je sicer tretja nosilka in 38. igralka na svetu, pa se bo potegovala za tretji naslov v karieri po Hertogenboschu 2019 in Tianjinu 2014.

Kaja Juvan je z uvrstitvijo v polfinale dosegla največji uspeh na WTA turnirjih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kljub porazu 20-letna Ljubljančanka zadovoljna zapušča Portorož. Prvič v karieri je na turnirjih WTA nastopila v polfinalu, s 110 točkami pa se bo na novi lestvici WTA prebila na 97. mesto in s tem postala druga najvišje uvrščena Slovenka. Tamara Zidanšek, ki je morala v četrtfinalu priznati premoč Juvanovi, bo dosegla novo rekordno uvrstitev, 32. mesto, Polona Hercog pa bo predvidoma padla na 100. mesto.

Jasmine Paolini je izločila drugo nosilko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Danes je v Portorožu na sporedu še en polfinale med dvojicami, in sicer se bosta Andreja Klepač in Tamara Zidanšek, ki sta prvi nosilki, pomerili z rusko-slovaško navezo Ana Kalinskaja/Tereza Mihalikova. Zmagovalki v finalu čakata drugorangirani igralki Aleksandra Krunić iz Srbije in Nizozemka Lesley Pattinama Kerkhove.

Dansko-latvijski finale v Luksemburgu

Finalistki ženskega teniškega turnirja WTA v Luksemburgu sta Latvijka Jelena Ostapenko in Danka Clara Tauson. Tretjepostavljena Ostapenkova je Rusinjo Ljudmilo Samsonovo odpravila s 6:1 in 7:6 (4). Več dela pa je imela Tausonova, ki je za zmago nad Čehinjo Marketo Vondroušova s 6:4, 2:6 in 6:4 potrebovala tri nize.