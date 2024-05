Alexander Zverev drugič v karieri osvojil turnir v Rimu

Nemec Alexander Zverev je drugič doslej osvojil teniški turnir v Rimu z nagradnim skladom 7.877.020 evrov. V finalu mastersa 1000 je s 6:4 in 7:5 premagal 21. igralca turnirja Nicolasa Jarryja iz Čila.

Jarry je v polfinalu premagal Američana Tommyja Paula z 2:1 v nizih, Zverev pa prav tako z 2:1 drugega Čilenca, Alejandra Tabila. Ta je v tretjem krogu presenetil prvega igralca sveta, Srba Novaka Đokovića.

V finalu sta se tako merila dva visoka tenisača, Zverev, ki je bil izjemno uspešen na servisu, ima 1,98 m, Jarry, ta se je moral precej bolj potruditi za točke po začetnih udarcih, pa 2,01 m.

Peti igralec sveta Zverev je imel v prvem nizu pri vodstvu s 4:3 prvi priložnosti za odvzem servisa tekmecu, ki pa je dobil nato vse točko do izenačenja na 4:4. Nove priložnosti za brejk je Zverev dobil v deseti igri, po kateri je dobil uvodni niz.

Drugega je tako začel s servisom za vodstvo, nato pa je imel priložnost za odvzem servisa že v četrti igri, a ni bil uspešen. Po novi servisni igri brez izgubljene točke za 3:2 sta igralca v nadaljevanju dobivala igre po svojih servisih. Zverev je ob koncu prišel do štirih zaključnih žogic za zmago, zadnjo je po uri in 41 minutah pretvoril v pričakovano zmago.

Osemindvajsetletni Jarry se je sedmič v karieri uvrstil v finale na turnirjih ATP, sedmič na pesku, a je bil finale v večnem mestu njegova največja partija v karieri, v kateri je neuspešno lovil svoj četrti naslov.

Drugo slavje v Rimu

Leto dni mlajši Zverev je igral v svojem prvem letošnjem finalu in 33. v karieri ter že na tretjem na rimskem mastersu. Tega je osvojil leta 2017 in uspeh tokrat ponovil. Ulovil je svoj 22. naslov v karieri in šestega na turnirjih serije masters 1000. Izenačil je nemški rekord Borisa Beckerja že z uvrstitvijo v 11. finale na turnirjih masters v soboto, ko je končal serijo zmag Tabila na odprtem prvenstvu Italije.