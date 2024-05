Iga Swiatek z zanesljivo finalno zmago osvojila Rim

Prva igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, je osvojila turnir serije WTA 1000 v Rimu. V finalu je bila boljša od druge tenisačice s svetovne lestvice, Arine Sabalanke iz Belorusije, s 6:2 in 6:3. Za 22-letno Poljakinjo je to 10. naslov na turnirjih 1000 v dvanajstih finalih ter 21. WTA. V finalih WTA je izgubila le štirikrat.

Hkrati je to njen tretji naslov v Rimu, kar je doslej uspelo le petim igralkam, v zgodovino pa se je danes vpisala tudi kot tretja igralka, ki je v isti sezoni dosegla dvojček zmag v Madridu in Rimu. Tega je dodala zmagama letos v Dohi in Indian Wellsu.

Swiatek je tudi v Madridu pred štirinajstimi dnevi v finalu premagala Sabalenko, le da je bil tedaj zaključni obračun bolj izenačen. Belorusinja, ki ji tokrat ni bila kos in je izgubila po uri in 29 minutah igre, je imela tedaj celo tri žoge za zmago.

Sabalenka je v finalih WTA pri izkupičku 14 zmag in 14 porazov, v zadnjih osmih finalih pa je slavila le dvakrat. V dvobojih proti Poljakinji zaostaja 3-8.