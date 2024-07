Zimzeleni Nadal navdušuje na Švedskem

Španski veteran Rafael Nadal se je v Bastadu na Švedskem prebil v četrtfinale. Danes je v osmini finala navdušil in po dveh nizih (6:4 in 6:4) izločil petega nosilca turnirja ATP 250, Britanca Camerona Norrieja. Med osmimi najboljšimi v Bastadu ne bo niti tretje postavljenega Nizozemca Talloa Griekspoorja, ki je moral po treh nizih priznati premoč nepostavljenemu Kazahstancu Timofeju Skatovu.

"Občutki so lepi, že kar nekaj časa je preteklo od mojih zadnjih dvobojev na turneji, vse od Roland Garrosa sem počival. Sem pa tudi izjemno vesel priložnosti tekmovati s tako vrhunskim igralcem kot je Cameron, zato je ta zmaga še toliko slajša. Na trenutke sem igral dober tenis, v drugih moram biti bolj agresiven. Ne igram veliko in takšni težki dvoboji mi pomagajo. Moram se še izboljšati pri držanju visokega ritma in izvajanju stalnega pritiska na nasprotnika," je bil druge zmage v Bastadu vesel 38-letni Majorčan, ki ga v četrtfinalu čaka spopad z Argentincem Marianom Navonejem.

Navone, četrti nosilec turnirja, je v osmini finala gladko, s 6:4 in 6:2 premagal Indijca Sumita Nagala.

V Gstaadu v Švici se je v drugem krogu poslovil drugi nosilec, Francoz Ugo Humbert. V treh nizih ga je izločil Brazilec Gustavo Heide. Tega v četrtfinalu zdaj časa spopad s še enim Francozom, Quentinom Halysom.

Bastad, ATP 250 (651.865 evrov): Osmina finala:

Timofej Skatov (Kaz) - Tallon Griekspoor (Niz/3) 1:6, 6:3, 6:4;

Rafael Nadal (Špa) - Cameron Norrie (VBr/5) 6:4, 6:4;

Mariano Navone (Arg/4) - Sumit Nagal (Ind) 6:4, 6:2; Gstaad, ATP 250 (651.865 evrov): 2. krog:

Matteo Berrettini (Ita/6) - Daniel Galan (Kol) 6:4, 6:2;

Quentin Halys (Fra) - Lukaš Klein (Slk) 6:3, 6:7 (7), 6:4;

Gustavo Heide (Bra) - Ugo Humbert (Fra/2) 6:7 (2), 6:2, 6:3; Hamburg, ATP 500 (2.047.730 evrov): 2. krog:

Zhang Zhizhen (Kit/8) - Flavio Cobolli (Ita) 6:1, 7:6 (5);

Arthur Fils (Fra/5) - Laslo Djere (Srb) 7:6 (3), 6:2;

Holger Rune (Dan/2) - Marco Trungelliti (Arg) 6:4, 6:3; Budimpešta, WTA 250 (232.244 evrov): 2. krog:

Diana Shnaider (Rus/1) - Ekaterina Makarova (Rus) 6:3, 6:3;

Rebeka Šramkova (Slk) - Wang Xiyu (Kit/3) 7:6 (4), 6:3;

Eva Lys (Nem) - Bernarda Pera (ZDA) 7:6 (6), 4:1 predaja;

